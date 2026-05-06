Argenti e vittorie: il weekend d'oro degli astigiani al Trofeo di Modena

Modena ha fatto da cornice, sabato 2 e domenica 3 maggio, al Trofeo Nazionale Under 19 e Under 15 di pentathlon moderno. Le prove si sono tenute tra la Palestra Polisportiva Saliceta San Giuliano, la Piscina Dogali e il Campo Comunale di Atletica. In totale sono scesi in gara 66 atleti nella categoria Under 19 (42 uomini e 24 donne) e 48 nell’Under 15 (26 ragazzi e 22 ragazze).

Numerosa e brillante la pattuglia astigiana, protagonista di risultati di rilievo. Nell’Under 19 femminile, piazza d’onore per Giulia Secci (Futura C.M.), in gara sotto età essendo Under 17, con 1319 punti, alle spalle della vincitrice Sophie Pellegrini (Area 51) con 1342 e davanti a Valentina Ibba (Avia Pervia), terza con 1298.

Positive anche le prove di Chiara Secci (Junior Asti), quinta con 1265 punti, e delle compagne di club Futura C.M. Daisy Sconfienza, quattordicesima, e Gloria Sarzi Amadè, diciottesima. Questi piazzamenti valgono alla Futura C.M. il secondo posto nella classifica per società, dietro all’Avia Pervia. Nel torneo Under 19 maschile arriva un altro argento con Alessandro Boero (Junior Asti), secondo a quota 1549 punti, superato soltanto da Umberto Caringi (Farapentathlon), primo con 1575. Completa il podio Leonardo Caccia (Fiamme Oro), terzo con 1516.

Buon settimo posto per Andrea Cossutti (Junior Asti) con 1463 punti; trentunesimo il compagno Almasse Islam Ouhammou. Lo Junior Asti chiude terzo tra le società, alle spalle di Modena e Fiamme Oro. Tra le Under 15 affermazione di Giorgia Gennaro (Futura C.M.) con 1186 punti, davanti ad Anna Simonelli Silva (CUS Bergamo) ed Elena Garlenza (Pentamodena). Quindicesima l’altra astigiana al via, Matilde Arri (Futura C.M.). Nel Trofeo Under 15 maschile, tre i portacolori astigiani della Scuola Sport: Nassim Ouhammou undicesimo, Edward Centola quattordicesimo e Alex Meloni ventiduesimo. Il club astigiano sale sul terzo gradino del podio tra le società.

Oltre ai risultati del weekend, lo Junior Asti celebra la convocazione in Nazionale maggiore di Annachiara Allara per la tappa di Coppa del Mondo in Bulgaria, in programma dall’11 al 18 maggio. In squadra anche Valentina Martinescu, cresciuta nello Junior Asti e oggi in forza alle Fiamme Azzurre. Il prossimo appuntamento nazionale è fissato per sabato 9 e domenica 10 maggio a Montelibretti, con il primo Campionato Italiano di Obstacle Discipline per tutte le categorie, cui farà seguito l’Assoluto.