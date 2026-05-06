Asti KT trionfa 72-37 e resta l’unica imbattuta nei cinque campionati misti UISP Hitball

Si è concluso nel migliore dei modi per l’Asti KT il campionato di serie C1 UISP Hitball in una giornata che ha visto scendere in campo domenica 3 maggio tutte le otto squadre di categoria alla Hit Ball Arena di Torino.

L’impegno contro la Orba in Black, ultima in classifica, è stata per l’Asti KT l’occasione perfetta per dare spazio alle seconde linee e per apprezzare i progressi fatti durante la stagione tra cui si ricorda il debutto assoluto del classe 2010 Sabastian Dervishi.

La partita si mette subito in salita per gli Alfieri che subiscono le iniziative avversarie e si ritrovano subito sotto 17-10. Grazie ai giovani come Roggero, autore di 3 hit ad inizio partita, la squadra riesce a rimanere a galla e di chiudere il primo tempo addirittura in vantaggio con uno score di 17-18. Nella ripresa, dopo aver trovato il ritmo giusto, l’Asti KT si impone e chiude con il risultato di 37-72, anche grazie ad una terza frazione dominata 10-30.

Vittoria importante per l’Asti KT che grazie a questo successo si conferma come unica squadra imbattuta in tutti i cinque campionati misti UISP HB.

Sfumano i sogni di promozione per l’OrbaHit che cade contro la Purple Hit per 82-71 e permette di agguantare il terzo posto a Golden Hunters che supera Overhit per 72-50.

Asti KT chiude trionfante mentre Purple Hit e Golden Hunters saranno impegnate contro la terzultima e la penultima squadre dell'Eccellenza per cercare di salire in B2.

Andrea Cornaglia