"Sliding Doors" di mercato: un asso del calcio astigiano nella dirigenza dei Grigi

La regular season è terminata da pochissime ore e già impazza il calciomercato, con certezze in divenire e molti rumors che infiammano le piazze piemontesi.

"Sliding Doors" e novità importanti per una enorme realtà calcistica piemontese come l'Alessandria: dopo due anni di successi e record non verrà confermato Alberto Merlo, che diventa così un pezzo pregiato del mercato allenatori dopo aver scritto pagine indelebili di storia con i Grigi. Il suo successore potrebbe essere Marco Sesia, ex Casale e ASD Asti, reduce dalla promozione in Serie C con la corazzata Vado: non resta che attendere novità ufficiali dal club.

Confernatissimo, a proposito di ex galletti, il direttore Stefano Civeriati, mentre diventa realtà un nuovo ruolo per uno dei talenti più cristallini del calcio astigiano. Beppe Picone, dopo aver vinto il campionato scorso con l'Alessandria, maglia con cui aveva esordito tra i professionisti, entra a far parte della dirigenza dell'ambizioso club, con un ruolo importante a stretto contatto con i riferimenti societari alessandrini.

Appenderà le scarpette al chiodo quindi un calciatore duttile e di enorme talento, pronto a far valere la sua esperienza e conoscenza in un club blasonato pronto a vivere, da neopromosso atipico, un campionato importante in Serie D. "Ringrazio il presidente Antonio Barani, il direttore Stefano Civeriati per questa grande opportunità. Al loro fianco non potrò che crescere e maturare esperienza - dichiara Picone - Lavorerò a stretto contatto con loro e con Paolo Merlo, riferimento del settore giovanile".

Ringrazio il presidente Antonio Barani, il direttore Stefano Civeriati per questa grande opportunità. Al loro fianco non potrò che crescere e maturare esperienza Ringrazio il presidente Antonio Barani, il direttore Stefano Civeriati per questa grande opportunità. Al loro fianco non potrò che crescere e maturare esperienza

Intanto, in Eccellenza il neopromosso Casale farà le cose in grande e andrà a formare, con Cuneo e Fossano, un terzetto di corazzate al via del torneo. La prima grande novità della categoria, che era nell'aria da giorni, è l'ufficialità sul nuovo trainer della Pro Villafranca. Si tratta di Denis Iannarella, vice di mister Beppe Bosticco che, dopo sette anni di successi, lascia il popolo Villans con in eredità il suo successore.

Classe 1993, ha affiancato l'allenatore uscente nelle ultime stagioni, è stato oggetto del desiderio di diversi club nei mesi scorsi, garantisce al sodalizio presieduto da Josi Venturini quella continuità fondamentale nel perseguire il progetto virtuoso grigiorossoblu.

Per scoprire le carte delle altre squadre astigiane occorrerà attendere qualche giorno: il playout fra Cairese e ASD Asti è un crocevia fondamentale per disegnare il futuro dei galletti e al contempo anche avere più delineate le strategie del San Domenico Savio.