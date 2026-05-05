Club76 PlayAsti, un fine settimana d'oro: titolo regionale Under 16

Il fine settimana pallavolistico astigiano è dominato dalla enormi soddisfazioni del Club76. Il sodalizio festeggia il trionfo regionale Under 18, e, nelle scorse ore, sale sul trono regionale anche nell'Under 16 grazie alla prestazione esemplare del Club76 PlayAsti. Prova gagliarda quella offerta in finale dal nostro sestetto che batte 3-1 l'In Volley Dall'Orto Trasporti (24-26, 19-25, 26-24, 22-25). Una prova gagliarda, concentrata e matura nelle fasi chiave di terzo e quarto set vale il successo regionale Under 16. A sancire il fine settimana da incorniciare va detto che in semifinale le astigiane hanno fermato la corsa de L'Alba Volley, anch'essa parte del “Club”. Un doppio podio giovanile che evidenzia il grande lavoro svolto da staff e dirigenza.

In Serie C femminile, invece, l'Isil Almese supera 3-1 il Club76 PlayAsti. Nel primo set le astigiane soffrono terribilmente in ricezione. Molto meglio il secondo, quando il PlayAsti riesce a giocare bene. Anche nel terzo parziale la prova è positiva, ma le avversarie sono superiori, soprattutto in difesa. Nel quarto set si è spenta la luce e l'Almese ha dominato.