Monferrato Rugby si conquista i playoff: Sondrio travolto, ora l'assalto alla Serie A

Il Monferrato Rugby, con una prova eccellente, batte Sondrio senza se e senza ma e si conquista gli spareggi per la promozione in Serie A.

L'inciso "si conquista" è la foto della stagione, iniziata in 19 nel ritiro di Villa Paolina dopo che in estate mezza squadra aveva lasciato alla luce dell'ultimo campionato concluso con 1 solo punto all'attivo.

E invece domenica le mete di Pozzato e Tibaldi, entrambi del 2007, quelle di Pastore e Solari, del 2005, realizzate nella prima mezz'ora, hanno segnato la partita e fotografato la stagione.

Poi sono arrivati i sigilli di Aramburu ancora nel primo tempo, conclusosi sul 35-0, e le due nel secondo tempo, a sancire il 50-24 finale.

Insieme ai calci realizzati da Apperley, che ogni volta che scende in campo regala sprazzi di rugby d'autore, a chi ci gioca insieme e a chi guarda. Ora sarà playoff contro Catania, il 24 maggio in Sicilia ed il 31 ad Asti.

Ad agosto era difficile pronosticarlo, ed invece società, staff e giocatori hanno saputo stupire tutti.

«Questa prestazione giunge al termine di un percorso di crescita importante - ammette il direttore sportivo del Club Matteo Binello - La conferma triennale di Regan Sue certamente rappresenta un punto di partenza e una certezza fondamentale per presente e futuro. Abbiamo affrontato Sondrio con il vento in poppa e consapevolezza, dominando il match. Ci mancano due partite per tagliare il traguardo Serie A, che rappresenterebbe un risultato straordinario».

Sull’avversario, Binello ha le idee chiare: «Catania è una società di valore e tradizione, ben organizzata e ambiziosa. Sarà un confronto tosto ma siamo consapevoli di avere la qualità per poter raggiungere l’obiettivo. Scenderemo in campo in un impianto storico per poi giocare alla Cittadella, dove attendiamo il calore del nostro tifo. Arriviamo ai playoff con energia e con alle spalle risultati importanti, ora serve un ultimo sprint per rendere una stagione molto positiva un’annata da incorniciare», conclude.