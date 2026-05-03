Spartak, esplosione di gioia Eccellente!!!

Una magia firmata Jupa vale il successo dello Spartak San Damiano contro lo Sspazio Talent, la Frugarolese perse e il capolavoro è servito. Il sodalizio di Francesco Anastasio conquista la promozione in Eccellenza e va a fare compagnia a San Domenico e Pro Villafranca nella nuova categoria.

Una stagione da incorniciare per la squadra rossoblu, guidata magistralmente da Francesco Camisola: festeggia il gruppo, come il ds Totò Ballario e una squadra che ha saputo crescere durante il campionato, inanellando risultati importanti e conquistando il successo in campionato.

L'Asti perde invece 4-1 con il Club Milano e giocherà i playout in trasferta con la Cairese domenica prossima. In Promozione Canelli ai playout.