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Calcio

Spartak, esplosione di gioia Eccellente!!!

Jupa vale il successo nell’ultima di campionato, la Frugarolese perde e la promozione diventa realtà

Davide Chicarella

Davide Chicarella

03 Maggio 2026 17:36:12

Spartak campione

Lo Spartak San Damiano esulta

Una magia firmata Jupa vale il successo dello Spartak San Damiano contro lo Sspazio Talent, la Frugarolese perse e il capolavoro è servito. Il sodalizio di Francesco Anastasio conquista la promozione in Eccellenza e va a fare compagnia a San Domenico e Pro Villafranca nella nuova categoria.

Una stagione da incorniciare per la squadra rossoblu, guidata magistralmente da Francesco Camisola: festeggia il gruppo, come il ds Totò Ballario e una squadra che ha saputo crescere durante il campionato, inanellando risultati importanti e conquistando il successo in campionato.

L'Asti perde invece 4-1 con il Club Milano e giocherà i playout in trasferta con la Cairese domenica prossima. In Promozione Canelli ai playout.

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