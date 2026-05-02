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Mountain Bike

Il Garda parla astigiano: bis d’oro per un immenso Stefano Goria

Incredibile prestazione e doppio successo in poche settimane per il campione villafranchese dello Scott Racing Team

Davide Chicarella

Davide Chicarella

03 Maggio 2026 00:47:13

Stefano Goria

Stefano Goria festeggia

Un inizio di 2026 da incorniciare, per evidenziare al mondo il suo immenso talento. Stefano Goria, campionissimo della mountain bike villafranchese "docg", ha vinto la Scott Bike Marathon di Riva del Garda, importante manifestazione internazionale.

Ha preceduto di oltre un minuto l’olandese Tim Smeenge e i compagni di squadra della Scott Racing Team Davide Foccoli e Gianantonio Mazzola. Alle loro spalle alcuni dei migliori bikers italiani tra cui Dorigoni, il recente vincitore della Castro Legend.

Grazie a questa affermazione Stefano firma una storica doppietta: nostro campione ha vinto infatti entrambe le gare disputate sul lago di Garda (dominando la Garda Marathon). 

Goria aveva ben figurato recentemente anche in Puglia nella Castro Legend Cup, raggiungendo il podio con una grande rimonta dopo un guaio tecnico nel cuore della gara. 

Se il buongiorno si vede dal mattino ... sarà un altro anno di "passione" per il campione astigiano.

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