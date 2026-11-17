Il nuovo numero di Case da Vivere - che trovate nell'edizione de La Nuova Provincia di oggi - propone una filosofia dell'abitare fondata sull'armonia, sul recupero e sulla valorizzazione degli spazi senza la necessità di grandi spese. L'idea centrale è che per rinnovare un'abitazione non occorra acquistare nuovi arredi, bensì riscoprire e valorizzare ciò che si possiede già aprendo gli ambienti a nuove possibilità espressive.

Attraverso interventi semplici e strategici — come ripensare la disposizione dei mobili, rinnovare i tessili o studiare un'illuminazione calda e indiretta — è possibile trasformare radicalmente l'atmosfera di ogni stanza. A questo si affiancano la scelta consapevole delle tinte per le pareti in base alla luce naturale, i progetti di upcycling e fai-da-te per personalizzare arredi datati e la realizzazione di accoglienti angoli relax domestici sia negli spazi interni sia in quelli all'aperto.

Il progetto estende la sua visione anche all'esterno con la realizzazione dell'orto a quattro quadranti, una tecnica di coltivazione ispirata agli storici horti conclusi medievali. Questo approccio coniuga il rispetto dei ritmi naturali e la rotazione delle colture con una spiccata attenzione alla biodiversità, prevedendo spazi dedicati ad erbe aromatiche, fiori impollinatori e punti d'acqua per la fauna locale. In questo modo, Case da Vivere guida verso un modo di abitare più personale, comodo e in perfetta armonia con la natura.

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