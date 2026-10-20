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I sapori e le sfide del Monferrato nel nuovo numero di "Terra e Tavola" [LEGGI GRATIS]

L'inserto dedica un ampio approfondimento ai grandi appuntamenti vitivinicoli e alle eccellenze della ristorazione

Redazione web

Redazione web

20 Ottobre 2026 10:19:37

I sapori e le sfide del Monferrato nel nuovo numero di "Terra e Tavola" [LEGGI GRATIS]

Il nuovo numero dell'inserto "Terra e Tavola" de La Nuova Provincia, in edicola oggi, si apre con una grande sfida territoriale che guarda al futuro dell'enogastronomia e del turismo locale. In primo piano spicca il resoconto del vertice istituzionale promosso dall'associazione SiAmo il Monferrato per sostenere la candidatura del Monferrato a "Regione Europea della Gastronomia 2031".

L'inserto dedica un ampio approfondimento ai grandi appuntamenti vitivinicoli e alle eccellenze della ristorazione. Spazio alla nuova edizione di "Rosso Barbera" al Castello di Costigliole d'Asti, con oltre cinquecento vini in degustazione, il salone Pianeta Grappa ed eventi musicali con cocktail dedicati ai giovani. Spazio poi alle storie gastronomiche con la vicenda de L'Asilo di Cerreto, dove lo chef greco Sotiris Skandalakis intreccia la cucina piemontese a quella ellenica, proponendo specialità come la moussaka e un'originale insalata russa alleggerita con yogurt greco e tonno fresco.

A completare la pubblicazione è una ricca panoramica sugli eventi d'autunno e sulle tradizioni culinarie del territorio. Ma non manca un resoconto sulla 72ª Fiera Nazionale del Tartufo di Moncalvo, contrassegnata dalla vittoria di Adriano Sala con il Tartufo d'Oro e dalla presenza a sorpresa del cantante Mahmood. Infine spazio alle nuove video ricette degli Agrichef Cia — come le mele in pastella per il fritto misto piemontese — e una dettagliata guida alle sagre autunnali dedicate a bollito, bagna cauda, cardo gobbo e friciula.

Clicca qui per leggere gratis il nuovo numero di Terra e Tavola.

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