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22 Settembre 2026 07:57:04
In edicola con La Nuova Provincia il nuovo numero di Case da Vivere
È disponibile in edicola, in allegato con La Nuova Provincia, il nuovo numero dell'inserto speciale Case da Vivere.
Lo speciale affronta il tema dei consumi domestici e si apre con l'allarme lanciato dalle analisi di Facile.it, che prevedono per l'autunno e l'inverno rincari delle bollette fino al 40% rispetto all'anno precedente, con una spesa stimata per la famiglia tipo pari a 982 euro nei quattro mesi tra settembre e dicembre. Per fronteggiare la crescita dei prezzi, ecco una serie di piccoli accorgimenti quotidiani che consentono di ridurre gli sprechi senza rinunciare al comfort abitativo.
Un ampio spazio dello speciale è dedicato al mercato immobiliare e alla rivoluzione tecnologica portata dall'intelligenza artificiale, come rilevato dall'AI Real Estate Report Italia 2026 di VendiamoImmobili.it. Sempre più acquirenti utilizzano assistenti conversazionali come ChatGPT e Gemini per valutare quartieri, prezzi e mutui prima ancora di consultare i portali tradizionali, anche se il valore della consulenza dell'agente immobiliare resta indispensabile per la gestione delle trattative e le verifiche documentali.
Infine, la passioni autunnali e la vita all'aria aperta con consigli pratici per l'orto e il giardino, dove è tempo di riordinare le aiuole, trapiantare le fragole e preparare i terreni per aglio e cipolla.
Clicca qui per leggere gratuitamente il nuovo numero di Case da Vivere.
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