Agosto sotto le stelle e tra i sapori dell'Astigiano: eclissi, Perseidi, cultura e itinerari in provincia [LEGGI GRATIS]

Un’estate da vivere intensamente tra cielo, cultura, itinerari e sapori del territorio astigiano. È questo l'invito dello "Speciale Agosto" in edicola con il settimanale La Nuova Provincia di martedì 11 agosto. Si inizia con gli straordinari eventi astronomici del periodo, con il suggestivo invito a rivolgere lo sguardo all'insù per ammirare lo spettacolo dell’eclissi solare di mercoledì 12 agosto, che promette un eccezionale oscuramento del disco solare fin oltre il 90%, e il picco delle Perseidi, le celebri stelle cadenti d’agosto, celebrate in appuntamenti e osservazioni speciali a Montaldo Scarampi, Monastero Bormida e Calosso.

Per chi trascorre il mese in città o desidera esplorare il territorio, il supplemento si propone come un comodo vademecum per il tempo libero. L'offerta spazia dalle proiezioni all'aperto della rassegna "Cinema Cinema" nel cortile di Palazzo Ottolenghi fino a un ricco percorso artistico diffuso che tocca l'Archivio di Stato, Palazzo Mazzetti con l'elegante esposizione dedicata ai tessuti, e la mostra contemporanea ad Agliano Terme. Non mancano ispirazioni per gli amanti delle escursioni e della natura, grazie alla presentazione dettagliata di suggestivi itinerari come il panoramico Giro delle Cinque Torri nella Langa astigiana o il cammino ad anello del Basso Monferrato.

Infine, lo speciale celebra la vivacità della provincia attraverso la sua straordinaria tradizione culinaria, offrendo una panoramica delle numerose sagre ed eventi di Ferragosto pronti ad animare i borghi locali tra piatti tipici e vini d'eccellenza. Completano il numero utili consigli pratici per la quotidianità, come il calendario dei turni delle farmacie cittadine e ricette per rinfrescanti acque aromatizzate fatte in casa, oltre all'esclusiva opportunità di prenotare una crociera autunnale organizzata da La Nuova Provincia in collaborazione con CalaMajor Viaggi.

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