Vendemmia anticipata e Asti Spumante Rosé: l'estate calda che rimodella le campagne astigiane [LEGGI GRATIS]

In edicola oggi, martedì 4 agosto, insieme a La Nuova Provincia, il nuovo numero di Terra e Tavola offre una panoramica completa sulle dinamiche che stanno interessando l'agricoltura astigiana in questa calda estate 2026. Il tema centrale è l'anticipo della vendemmia, spinta dalle alte temperature che hanno portato a iniziare i lavori con circa 7-10 giorni di anticipo rispetto alla media. Lorenzo Giordano, presidente della Cantina di Vinchio-Vaglio, racconta come le viti stiano dimostrando una sorprendente capacità di adattamento al calore fuori norma, nonostante la persistente siccità e le difficoltà burocratiche legate all'assunzione della manodopera stagionale.

L'inserto dedica ampio spazio alle novità del settore vinicolo, presentando il debutto dell'Asti Spumante Rosé, una tipologia innovativa approvata dal Consorzio che unisce le uve Moscato Bianco al Brachetto per intercettare i gusti dei consumatori internazionali. Per quanto riguarda il comparto cerealicolo, il bilancio dell'Atima evidenzia un raccolto anticipato di due settimane, con buoni risultati qualitativi per grano e orzo, ma con il mais in forte sofferenza a causa della mancanza di irrigazione e dei costi crescenti del gasolio.

I lettori potranno consultare anche una ricca "Agenda Golosa" dedicata agli eventi del territorio, tra cui spiccano le sagre di Albugnano, Cantarana e l'evento "SvicoliaMo" di Moncalvo, pensati per valorizzare l'enogastronomia locale durante le ferie estive. Infine, il numero riporta un esempio di solidarietà comunitaria da Casorzo Monferrato, dove le degustazioni dei vini locali hanno permesso di raccogliere fondi significativi per il restauro dello storico organo della chiesa parrocchiale, confermando il forte legame tra le cantine sociali e le radici culturali del territorio.

Clicca qui per leggere gratis l'inserto Terra e Tavola.