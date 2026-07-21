Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Inserto

Case da Vivere: estate fresca, giardino e terrazzo per rinnovare la casa con soluzioni green [LEGGI GRATIS]

Con La Nuova Provincia di oggi tornano i consigli e tanti suggerimenti per rendere le nostre case sempre più confortevoli e accoglienti

Redazione web

Redazione web

21 Luglio 2026 09:38:47

Con La Nuova Provincia di oggi tornano i consigli e tanti suggerimenti per rendere le nostre case sempre più confortevoli e accoglienti

Con La Nuova Provincia di oggi tornano i consigli e tanti suggerimenti per rendere le nostre case sempre più confortevoli e accoglienti

È in edicola da oggi, martedì 21 luglio, con La Nuova Provincia il nuovo numero di "Case da Vivere", l'inserto dedicato alle nostre abitazioni e a come renderle più confortevoli e ospitali.

Questa edizione si focalizza sul comfort estivo, suggerendo come arredare giardini e terrazzi e come rinfrescare naturalmente casa piantando alberi a foglia caduca sui lati sud e ovest. Tra i consigli pratici, spazio all'uso del bicarbonato per le pulizie domestiche e ai rivestimenti adesivi per rinnovare le piastrelle senza demolizioni, fino all'uso di piante e tessili per rendere accoglienti le stanze senza tappeti.

Non mancano l'attualità tecnica, con un approfondimento sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, e l'analisi del mercato immobiliare che vede ad Asti una scontistica media del 14,4%. In chiusura, spazio ai sapori stagionali con i consigli per il raccolto dell'orto e la ricetta del chutney di prugne ramasin.

Clicca qui e leggi gratis il nuovo numero di Case da Vivere.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133