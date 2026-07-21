Case da Vivere: estate fresca, giardino e terrazzo per rinnovare la casa con soluzioni green [LEGGI GRATIS]

È in edicola da oggi, martedì 21 luglio, con La Nuova Provincia il nuovo numero di "Case da Vivere", l'inserto dedicato alle nostre abitazioni e a come renderle più confortevoli e ospitali.

Questa edizione si focalizza sul comfort estivo, suggerendo come arredare giardini e terrazzi e come rinfrescare naturalmente casa piantando alberi a foglia caduca sui lati sud e ovest. Tra i consigli pratici, spazio all'uso del bicarbonato per le pulizie domestiche e ai rivestimenti adesivi per rinnovare le piastrelle senza demolizioni, fino all'uso di piante e tessili per rendere accoglienti le stanze senza tappeti.

Non mancano l'attualità tecnica, con un approfondimento sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, e l'analisi del mercato immobiliare che vede ad Asti una scontistica media del 14,4%. In chiusura, spazio ai sapori stagionali con i consigli per il raccolto dell'orto e la ricetta del chutney di prugne ramasin.

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