Benessere e sicurezza al centro: oggi in edicola il nuovo numero di Terza Età [LEGGI GRATIS]

In edicola con La Nuova Provincia torna l’appuntamento con lo speciale Terza Età, una guida pensata per offrire consigli pratici e approfondimenti utili per gli over 65enni. Il numero di oggi dedica ampio spazio alla sicurezza domestica, mettendo in guardia i più anziani contro i tentativi di truffa che spesso colpiscono chi resta solo a casa mentre i famigliari sono in vacanza.

Parallelamente alla sicurezza, viene approfondito il tema del contrasto al caldo. Come nel caso del Comune di Costigliole che ha attivato delle vere e proprie oasi climatizzate presso la biblioteca civica e il centro anziani per offrire sollievo durante le giornate più torride. Per gestire l'afa tra le mura domestiche, lo speciale offre anche suggerimenti su come rinfrescare naturalmente la casa e consiglia abitudini sane per favorire il riposo notturno, spesso disturbato dalle alte temperature.

Grande attenzione è rivolta anche alla salute e alla prevenzione attiva. Spazio quindi alle Palestre della Memoria dell'ASL At, un progetto che ha coinvolto oltre 500 partecipanti e che continua la sua attività anche d'estate in alcune realtà come Revigliasco, promuovendo il benessere cognitivo e la socialità. Gli esperti approfondiscono inoltre il tema della corretta alimentazione, suggerendo piatti freschi e leggeri ricchi di frutta e verdura per mantenere una corretta idratazione. Un focus particolare è dedicato alla cura dell'udito, spiegando come ridurre la fatica d'ascolto attraverso la riabilitazione possa migliorare drasticamente la partecipazione sociale e la qualità della vita.

Questi e altri argomenti nel nuovo numero di Terza Età che potete leggere gratis nella nostra edicola digitale.