Benessere e sicurezza al centro: oggi in edicola il nuovo numero di Terza Età [LEGGI GRATIS]

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14 Luglio 2026 08:21:52
Benessere e sicurezza al centro: in edicola il nuovo numero di Terza Età con La Nuova Provincia di oggi
In edicola con La Nuova Provincia torna l’appuntamento con lo speciale Terza Età, una guida pensata per offrire consigli pratici e approfondimenti utili per gli over 65enni. Il numero di oggi dedica ampio spazio alla sicurezza domestica, mettendo in guardia i più anziani contro i tentativi di truffa che spesso colpiscono chi resta solo a casa mentre i famigliari sono in vacanza.
Parallelamente alla sicurezza, viene approfondito il tema del contrasto al caldo. Come nel caso del Comune di Costigliole che ha attivato delle vere e proprie oasi climatizzate presso la biblioteca civica e il centro anziani per offrire sollievo durante le giornate più torride. Per gestire l'afa tra le mura domestiche, lo speciale offre anche suggerimenti su come rinfrescare naturalmente la casa e consiglia abitudini sane per favorire il riposo notturno, spesso disturbato dalle alte temperature.
Grande attenzione è rivolta anche alla salute e alla prevenzione attiva. Spazio quindi alle Palestre della Memoria dell'ASL At, un progetto che ha coinvolto oltre 500 partecipanti e che continua la sua attività anche d'estate in alcune realtà come Revigliasco, promuovendo il benessere cognitivo e la socialità. Gli esperti approfondiscono inoltre il tema della corretta alimentazione, suggerendo piatti freschi e leggeri ricchi di frutta e verdura per mantenere una corretta idratazione. Un focus particolare è dedicato alla cura dell'udito, spiegando come ridurre la fatica d'ascolto attraverso la riabilitazione possa migliorare drasticamente la partecipazione sociale e la qualità della vita.
Questi e altri argomenti nel nuovo numero di Terza Età che potete leggere gratis nella nostra edicola digitale.
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