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Lifestyle è in edicola: hi-tech contro l'afa, benessere e inclusione ad Asti

Tra i temi trattati nel nuovo numero anche un focus su salute e diagnostica d’avanguardia, iniziative sociali e sportive per l’inclusione

Redazione web

Redazione web

30 Giugno 2026 10:38:24

Lifestyle è in edicola: hi-tech contro l'afa, benessere e inclusione ad Asti

Torna oggi in edicola con La Nuova Provincia l'inserto Lifestyle. In questo numero, scopriamo le soluzioni hi-tech contro l’afa, dai ventilatori da collo ai gilet refrigeranti. Ampio spazio al sociale con il Mercoledì Social Dance all'Hangar 25 e lo sport per l'integrazione a Villa Quaglina.

Per la salute, focus sulla diagnostica d’avanguardia di HastaFisio. Nell'inserto non mancano le storie del territorio, come la cena allo zafferano di Web Family Italia, e il grande turismo con i dettagli della Crociera 2026 tra Montenegro e Grecia.

Un numero imperdibile dedicato a benessere, inclusione e innovazione ad Asti.

Clicca qui per leggere gratis il nuovo numero di Lifestyle.

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