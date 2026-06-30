Lifestyle è in edicola: hi-tech contro l'afa, benessere e inclusione ad Asti

Inserto
30 Giugno 2026 10:38:24
Torna oggi in edicola con La Nuova Provincia l'inserto Lifestyle. In questo numero, scopriamo le soluzioni hi-tech contro l’afa, dai ventilatori da collo ai gilet refrigeranti. Ampio spazio al sociale con il Mercoledì Social Dance all'Hangar 25 e lo sport per l'integrazione a Villa Quaglina.
Per la salute, focus sulla diagnostica d’avanguardia di HastaFisio. Nell'inserto non mancano le storie del territorio, come la cena allo zafferano di Web Family Italia, e il grande turismo con i dettagli della Crociera 2026 tra Montenegro e Grecia.
Un numero imperdibile dedicato a benessere, inclusione e innovazione ad Asti.
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