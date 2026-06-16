Passato e futuro si incontrano nello Speciale Motori, in edicola con La Nuova Provincia [LEGGI GRATIS]

In edicola oggi con La Nuova Provincia troverete l'inserto Speciale Motori, un numero che spazia dal fascino delle auto d'epoca fino alle più recenti innovazioni tecnologiche e normative del settore. Lo speciale dedica ampio spazio alla dodicesima edizione della rievocazione storica Asti-Sanremo, un evento organizzato dal CAMEA che ha visto sfilare ventisei vetture leggendarie celebrando al contempo la storia astigiana di Pininfarina.

Sul fronte dell'attualità e dei servizi, viene proposta una guida completa al funzionamento del nuovo sistema di cashback autostradale per ottenere i rimborsi sui pedaggi in caso di ritardi, oltre a un approfondimento sul recente decreto che definisce con chiarezza le procedure di omologazione per autovelox e tutor. Per chi è interessato all'evoluzione del mercato, l'inserto analizza il trend positivo delle immatricolazioni, il boom delle auto elettriche e la crescente quota dei costruttori cinesi, includendo un'indagine sul parco auto piemontese dove purtroppo la provincia di Asti risulta essere il fanalino di coda per la diffusione di veicoli "green".

Infine, lo speciale offre una panoramica sui nuovi modelli in uscita nel 2026, con focus su SUV e berline tecnologiche, e celebra il grande successo del ritorno, dopo sessantaquattro anni, dello storico Raduno Barbera d’Asti con il Vespa Club che ha visto centinaia di vespisti invadere pacificamente Costigliole d'Asti.

Clicca qui per leggere gratis lo speciale