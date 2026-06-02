Terza Età: tra progetti in corso e criticità, ecco come affrontare la vita dopo i 65 anni [LEGGI GRATIS]

In edicola oggi con La Nuova Provincia, il nuovo numero dell'inserto Terza Età offre una guida completa e approfondita dedicata al benessere e alla tutela della popolazione anziana nell'Astigiano. L'apertura di questa edizione è dedicata all'emergenza climatica, con un focus sul "Piano caldo" attivato dalla Regione Piemonte in collaborazione con Arpa, Asl e medici di medicina generale per monitorare e assistere le persone più fragili e sole. All'interno ecco le dieci regole d'oro del Ministero della Salute per prevenire i disturbi legati alle alte temperature, sottolineando l'importanza di una corretta idratazione, di un'alimentazione leggera ricca di frutta e verdura e della protezione degli ambienti domestici.

Il benessere passa anche attraverso la socialità e l'allenamento mentale, temi centrali nel racconto del successo della Palestra della memoria di Rocca d’Arazzo, un'iniziativa che ha registrato una partecipazione superiore alle aspettative coinvolgendo anziani anche dai comuni limitrofi. La prevenzione delle malattie neurodegenerative sarà inoltre al centro di un importante appuntamento al Castello di San Martino Alfieri il prossimo 14 giugno, dove l'Associazione Alzheimer Asti promuoverà un incontro scientifico e una raccolta fondi per la ricerca. Complementare alla salute cognitiva è la cura dell'udito: l'inserto approfondisce come un intervento tempestivo sulle difficoltà uditive possa ridurre lo sforzo cognitivo e migliorare la qualità della vita sociale.

Non mancano le celebrazioni per la straordinaria longevità della provincia, con il racconto delle feste per i cento anni di cinque nuovi "Patriarchi dell’Astigiano" residenti tra Cocconato, San Marzano Oliveto, Castagnole Lanze e Asti. Accanto a questi momenti lieti, la testata dà voce a una forte denuncia riguardante i disservizi nella distribuzione dei pannoloni per adulti, un problema burocratico che sta causando gravi ritardi nelle consegne e pesanti disagi economici e psicologici per migliaia di famiglie piemontesi.

Infine, l'inserto propone un'analisi puntuale della qualità della vita basata sui dati del Sole 24 Ore, che vede Asti posizionarsi al 53° posto nazionale per i servizi agli anziani. Sebbene il territorio vanti il primato per numero di posti letto nelle RSA e ottimi piazzamenti per orti urbani e biblioteche, restano critiche le posizioni riguardanti il numero di medici specialisti e l'accessibilità dei servizi essenziali nel breve raggio. Per chi vuole vivere al meglio la bella stagione, vengono suggerite diverse attività all'aperto, dalle camminate tra i paesaggi collinari al nuoto e allo yoga, sempre con l'accortezza di scegliere le ore più fresche della giornata.

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