Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Inserto

Case da Vivere, come sfruttare e trasformare giardini e balconi in spazi perfetti per l'estate [LEGGI GRATIS]

Questo mese il nostro inserto vi aiuta a valorizzare le aree esterne, proteggere gli animali di casa dai pesticidi, pulire con facilità e celebrare i sapori di stagione

Redazione web

Redazione web

26 Maggio 2026 08:18:20

Case da Vivere, come sfruttare e trasformare giardini e balconi in spazi perfetti per l'estate [LEGGI GRATIS]

Il nuovo inserto Case da Vivere, che trovate oggi in edicola su La Nuova Provincia o gratuitamente sul nostro sfogliatore digitale, esplora l’evoluzione dell’abitare contemporaneo, partendo dai cambiamenti profondi che hanno ridefinito il mercato immobiliare e le aspirazioni degli italiani. Secondo recenti indagini dell'Osservatorio Habitat e Abitare di BIG, l’85% dei cittadini oggi desidera abitazioni più piccole ma più intelligenti, con una metratura ideale tra i 50 e i 150 metri quadri che privilegi l'efficienza energetica e il comfort rispetto ai grandi spazi del passato.

L'attenzione al benessere si estende con cura agli spazi esterni, offrendo soluzioni pratiche per trasformare giardini e balconi in rifugi rigeneranti attraverso l'uso di lampade solari a basso consumo, arredi versatili in legno di acacia o polirattan e l'allestimento di zone barbecue funzionali e sicure. In questa fase di preparazione alla bella stagione, Case da Vivere fornisce suggerimenti per migliorare il comfort quotidiano tramite l'installazione di zanzariere moderne, incluse le reti antipolline, senza dimenticare le fondamentali precauzioni per proteggere i nostri animali domestici dai rischi legati all'uso di pesticidi e diserbanti negli spazi verdi.

Il percorso tra le mura domestiche tocca anche aspetti molto pratici, svelando trucchi e strumenti per la pulizia degli angoli più difficili della casa, come le fughe delle piastrelle o le guide degli infissi. Infine, lo sguardo si volge all'orto e alla tavola: dalle attività di semina e cura delle piantine nel mese di giugno, alla celebrazione dei sapori di stagione con le ciliegie protagoniste di ricette salutari, dolci e confetture per la dispensa.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133