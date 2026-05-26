Case da Vivere, come sfruttare e trasformare giardini e balconi in spazi perfetti per l'estate [LEGGI GRATIS]

Il nuovo inserto Case da Vivere, che trovate oggi in edicola su La Nuova Provincia o gratuitamente sul nostro sfogliatore digitale, esplora l’evoluzione dell’abitare contemporaneo, partendo dai cambiamenti profondi che hanno ridefinito il mercato immobiliare e le aspirazioni degli italiani. Secondo recenti indagini dell'Osservatorio Habitat e Abitare di BIG, l’85% dei cittadini oggi desidera abitazioni più piccole ma più intelligenti, con una metratura ideale tra i 50 e i 150 metri quadri che privilegi l'efficienza energetica e il comfort rispetto ai grandi spazi del passato.

L'attenzione al benessere si estende con cura agli spazi esterni, offrendo soluzioni pratiche per trasformare giardini e balconi in rifugi rigeneranti attraverso l'uso di lampade solari a basso consumo, arredi versatili in legno di acacia o polirattan e l'allestimento di zone barbecue funzionali e sicure. In questa fase di preparazione alla bella stagione, Case da Vivere fornisce suggerimenti per migliorare il comfort quotidiano tramite l'installazione di zanzariere moderne, incluse le reti antipolline, senza dimenticare le fondamentali precauzioni per proteggere i nostri animali domestici dai rischi legati all'uso di pesticidi e diserbanti negli spazi verdi.

Il percorso tra le mura domestiche tocca anche aspetti molto pratici, svelando trucchi e strumenti per la pulizia degli angoli più difficili della casa, come le fughe delle piastrelle o le guide degli infissi. Infine, lo sguardo si volge all'orto e alla tavola: dalle attività di semina e cura delle piantine nel mese di giugno, alla celebrazione dei sapori di stagione con le ciliegie protagoniste di ricette salutari, dolci e confetture per la dispensa.