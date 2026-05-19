Benessere, sostenibilità e tendenze: leggi gratis il nuovo numero di LifeStyle

Torna oggi, martedì 19 maggio, l'appuntamento con LifeStyle, l'inserto de La Nuova Provincia che esplora le ultime novità del territorio astigiano in tema di salute, moda e tempo libero.

In primo piano troviamo l’entusiasmo dei giovani volontari di Asti Slow Fashion. L'associazione inaugura la sua prima sede ufficiale nello storico "gabbio" dell'ex peso pubblico di piazza del Palio. L'obiettivo è ambizioso: contrastare il consumismo del "pronto moda" attraverso gli swap party, incontri dedicati allo scambio di abiti usati per dare nuova vita ai capi e proteggere l'ambiente.

Ampio spazio è dedicato al benessere fisico. Si approfondisce l'eccellenza della Cardiologia astigiana del Cardinal Massaia, centro di riferimento regionale per il trattamento delle aritmie, con un forte richiamo all'importanza della prevenzione e degli stili di vita corretti. Per chi soffre di problemi alla colonna vertebrale, viene presentato lo Spine Center di Hastafisio: un percorso multidisciplinare "all in one" che integra diagnosi rapida (RM, TAC, RX) e terapie personalizzate.

Per gli amanti della moda, un viaggio tra le tendenze eyewear dell'estate 2026. Dalle forme ovali ai volumi "oversize" e "cat-eye", gli occhiali non sono più solo protezione, ma un inconfondibile dettaglio di stile. All'interno, i consigli degli esperti di "Effetti Ottici" su come unire design, comfort e tecnologie innovative per la misurazione della vista.

Infine, cresce l'attesa per la nuova Crociera de La Nuova Provincia in collaborazione con CalaMajor Viaggi. Il 3 ottobre la MSC Lirica salperà da Venezia per un itinerario indimenticabile che toccherà Kotor, Mykonos e la perla di Syros, capitale delle Cicladi.

Tutto questo sullo speciale LifeStyle.