Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Inserto

Benessere, sostenibilità e tendenze: leggi gratis il nuovo numero di LifeStyle

Esploriamo le ultime novità del territorio astigiano in tema di salute, moda e tempo libero

Redazione web

Redazione web

19 Maggio 2026 08:59:37

Benessere, sostenibilità e tendenze: leggi gratis il nuovo numero di LifeStyle

Benessere, sostenibilità e tendenze: leggi gratis il nuovo numero di LifeStyle

Torna oggi, martedì 19 maggio, l'appuntamento con LifeStyle, l'inserto de La Nuova Provincia che esplora le ultime novità del territorio astigiano in tema di salute, moda e tempo libero.

In primo piano troviamo l’entusiasmo dei giovani volontari di Asti Slow Fashion. L'associazione inaugura la sua prima sede ufficiale nello storico "gabbio" dell'ex peso pubblico di piazza del Palio. L'obiettivo è ambizioso: contrastare il consumismo del "pronto moda" attraverso gli swap party, incontri dedicati allo scambio di abiti usati per dare nuova vita ai capi e proteggere l'ambiente.

Ampio spazio è dedicato al benessere fisico. Si approfondisce l'eccellenza della Cardiologia astigiana del Cardinal Massaia, centro di riferimento regionale per il trattamento delle aritmie, con un forte richiamo all'importanza della prevenzione e degli stili di vita corretti. Per chi soffre di problemi alla colonna vertebrale, viene presentato lo Spine Center di Hastafisio: un percorso multidisciplinare "all in one" che integra diagnosi rapida (RM, TAC, RX) e terapie personalizzate.

Per gli amanti della moda, un viaggio tra le tendenze eyewear dell'estate 2026. Dalle forme ovali ai volumi "oversize" e "cat-eye", gli occhiali non sono più solo protezione, ma un inconfondibile dettaglio di stile. All'interno, i consigli degli esperti di "Effetti Ottici" su come unire design, comfort e tecnologie innovative per la misurazione della vista.

Infine, cresce l'attesa per la nuova Crociera de La Nuova Provincia in collaborazione con CalaMajor Viaggi. Il 3 ottobre la MSC Lirica salperà da Venezia per un itinerario indimenticabile che toccherà Kotor, Mykonos e la perla di Syros, capitale delle Cicladi.

Tutto questo sullo speciale LifeStyle.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133