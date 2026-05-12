Terra e Tavola tra Golosaria, l'Asti Docg che accende New York e la presentazione del panettone al vino rosso [LEGGI GRATIS]

Il nuovo numero di Terra e Tavola si presenta come un ricco mosaico di eventi e tradizioni che animano il territorio astigiano e monferrino durante il mese di maggio. Si comincia con il ventennale di Golosaria, una manifestazione che coinvolge oltre quaranta comuni celebrando il legame tra il gusto e il paesaggio.

Le eccellenze gastronomiche locali dominano le pagine, spaziando dall'omaggio alla pregiata carne di razza fassona piemontese a Vigliano fino alla celebrazione del Ruché di Castagnole Monferrato nella storica cornice della Tenuta La Mercantile. Una menzione speciale è dedicata all'innovazione dolciaria di Costigliole, dove ha preso vita il primo panettone al mondo al vino rosso, un'eccellenza artigianale che ha recentemente ricevuto il riconoscimento ufficiale della Regione Piemonte. Il calendario è fittissimo di appuntamenti dedicati ai prodotti di stagione, come la Sagra dl’Articiòch a Costigliole, dedicata al carciofo astigiano, e il festival che unisce l'asparago saraceno ai vini di Vinchio,.

Seguiamo, inoltre, il successo internazionale dell'Asti Docg, protagonista di eventi promozionali di rilievo negli Stati Uniti, tra cui il Moscato Day a New York e l'Asti Week a Chicago, dove le bollicine piemontesi mostrano la loro versatilità con abbinamenti culinari cosmopoliti.

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