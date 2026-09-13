Una “app” per scoprire e gustarsi al top il ricco menù delle Sagre

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Settembre Astigiano
13 Settembre 2026 00:15:06
Un’immagine delle Sagre 2026 (Foto Billi)
Una nuovissima app per scoprire da vicino tutte le prelibatezze delle Sagre di Asti. Interessante iniziativa dell’Ufficio Turistico Digitale, brand e business unit di SMCA S.a.S., realtà italiana che da anni sviluppa soluzioni digitali avanzate per supportare i piccoli e medi Comuni italiani nel percorso di digitalizzazione e nella valorizzazione dell’accoglienza turistica, offrendo strumenti concreti, innovativi e accessibili.
A portata di click tutti i piatti del ricchissimo menù con relativi prezzi, la cartina con gli stand, e la possibilità di crearsi il proprio pasto personalizzato. Per utilizzare la app è sufficiente inserire sui propri smartphone il seguente indirizzo: https://sagre.ufficioturisticodigitale.it. Per un’esperienza virtuale utile a pianificare al meglio un reale pasto iconico “Made in Asti”.
Edicola Digitale
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