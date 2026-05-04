Raquet Tour a Frossasco: Fornasier e Mondelli trionfano al tiebreak, il beach tennis brilla a "La Grà"

Domenica a Frossasco il Raquet Tour - Road to Tuscany ha fatto visita alla magmifica area verde de "La Grà" di Frossasco per la tappa dedicata al beach tennis FITP. Gli assi della racchetta sono giunti nel Torinese da ogni parte del nord Italia: piemonte, lombardia, e, addirittura, anche dalla Svizzera, per partecipare a una bella giornata di sport sotto la direzione del padrone di casa Matteo Tridente.

A vincere l’Open maschile è il tandem svizzero composto dall'ex tricolore Over 55 Yves Fornasier e William Mondelli, che battono in finale la testa di serie numero uno, il duo de Gli Amici del Tennis Asti Paolo Mantovani-Davide Chicarella 9-8. Una finale incredibile, con gli svizzeri che hanno annullato quattro match point agli avversari per poi trionfare al tiebreak.

In semifinale le coppie finaliste, testa di serie numero 1 e 2, avevano avuto la meglio su Visconti-Biasi, provati dalla battaglia nei quarti contro il duo lombardo Marco "Marmo" Ronchi e Boom Boom Lorenzo Parente, e sul "Maraja" d'Abruzzo Francesco Pulitanò e il re dello smash Mauro Macchia.

Nel femminile il trionfo è della potente e incisiva vincono Monica Giorda e della chirurgica mancina Monica Romagnolo, che superano nella finalissima il "talento a ritmo di samba" di Karol Freitas e una combattiva Sara Bruno.

Nel doppio misto successo dei padroni di casa, con il duttile Matteo Tridente e Sara Bruno che piegano in finale Monica Giorda e un sempre elegantissimo Daniele Riccardo.

Nell’A+B maschile il "martello di Favria" Paolo Mantovani e il lombardo Massimiliano Testa si tingono d’oro superando in finale l'esperienza "docg" di Giampiero Fichera e Francesco Pulitanò.

Scatta ora l’ora della festa finale, all’insegna del divertimento, di tanto “terzo tempo” in una location indimenticabile. Il Pappasole di Piombino è pronto ad accogliere il Master aperto a tutti in una struttura dotata di campi per ogni disciplina (tennis, padel, pickleball, beach tennis) e piscina per un lungo fine settimana di sorrisi. L’evento è in programma dal 15 al 17 maggio ed è aperto a tutti.

Per partecipare occorre comunicare tempestivamente i nominativi direttamente all’Agenzia Calamajor viaggi di via Brofferio al numero 0141 436848 - info@calamajor.it oppure mandare un messaggio whatsapp a questo numero 3477305104.