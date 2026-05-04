All'Area Padel vittorie di Castino-Moschella e Tarabbio Perri: tutto pronto per la festa finale

Fine settimana nel segno del divertimento all’Area Padel di Alba e al circolo “La Grà” di Frossasco per le ultime due tappe del Raquet Tour - Road to Tuscany. Quattordici eventi dedicati a padel, pickleball, beach tennis e tennis che hanno accolto tanti appassionati di racchetta.

Giovedì all’Area Padel nel tabellone maschile successo di Perri-Tarabbio su Peletto-Vullo in finale, mentre nel tabellone di doppio misto successo di Moschella-Castino sul “padrone di casa” Cane e Coleman. Maurizio Moschella ed Emanuela Castino sono i vincitori della classifica a punti.

Festa finale al Pappasole

Scatta ora l’ora della festa finale, all’insegna del divertimento, di tanto “terzo tempo” in una location indimenticabile. Il Pappasole di Piombino è pronto ad accogliere il Master aperto a tutti in una struttura dotata di campi per ogni disciplina e piscina. L’evento è in programma dal 15 al 17 maggio ed è aperto a tutti.

Per partecipare occorre comunicare tempestivamente i nominativi direttamente all’Agenzia Calamajor viaggi di via Brofferio al numero 0141 436848 - info@calamajor.it oppure mandare un messaggio whatsapp a questo numero 3477305104.