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All'Area Padel vittorie di Castino-Moschella e Tarabbio Perri: tutto pronto per la festa finale

Maurizio ed Emanuela vincono le classifiche, in attesa della tre giorni di divertimento al Pappasole di Piombino

Davide Chicarella

Davide Chicarella

04 Maggio 2026 10:17:12

Area Padel

I finalisti del doppio misto all'Area Padel

Fine settimana nel segno del divertimento all’Area Padel di Alba e al circolo “La Grà” di Frossasco per le ultime due tappe del Raquet Tour - Road to Tuscany. Quattordici eventi dedicati a padel, pickleball, beach tennis e tennis che hanno accolto tanti appassionati di racchetta.

Giovedì all’Area Padel nel tabellone maschile successo di Perri-Tarabbio su Peletto-Vullo in finale, mentre nel tabellone di doppio misto successo di Moschella-Castino sul “padrone di casa” Cane e Coleman. Maurizio Moschella ed Emanuela Castino sono i vincitori della classifica a punti.

Festa finale al Pappasole

Scatta ora l’ora della festa finale, all’insegna del divertimento, di tanto “terzo tempo” in una location indimenticabile. Il Pappasole di Piombino è pronto ad accogliere il Master aperto a tutti in una struttura dotata di campi per ogni disciplina e piscina. L’evento è in programma dal 15 al 17 maggio ed è aperto a tutti.

Per partecipare occorre comunicare tempestivamente i nominativi direttamente all’Agenzia Calamajor viaggi di via Brofferio al numero 0141 436848 - info@calamajor.it oppure mandare un messaggio whatsapp a questo numero 3477305104.

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