Cortazzone, la frazione Vanara si tinge dei colori di Halloween

Si accenderanno questa sera le luci dell'allestimento per Halloween in frazione Vanara a Cortazzone. L'iniziativa di decorare le strade con piccoli mostri, scheletri e zucche illuminate si deve a un gruppo di residenti della borgata che già da qualche anno si occupa di creare lo spirito della vigilia di Ognissanti, lavorando in sintonia.

L'atmosfera fiabesca e "terrificante" non è passata inosservata agli occhi del fotografo e restauratore d'arte torinese Claudio Deorsola che passando dal paese astigiano ha immortalato le istallazioni.

«Ho fotografato le decorazioni che mi hanno colpito passando di qui. L'effetto si esalta soprattutto la sera dell'accensione, per la notte di Halloween - dice Deorsola -Sarebbe interessante far conoscere questa iniziativa di "arte popolare" anche fuori dai confini di Cortazzone».