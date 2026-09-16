Viale, il castello cerca un gestore per tornare ad accogliere i turisti

Il castello di Viale, oggi sede del Municipio, dall’impianto duecentesco, recentemente riqualificato dal Comune, è in cerca di una nuova destinazione per tornare a vivere con una vocazione turistica e ricettiva che ha avuto fino al 2019, anno in cui il gestore del ristorante presente nella struttura aveva dato disdetta e chiuso definitivamente i battenti. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di attirare nuovi operatori interessati a restituire al castello la propria identità e farlo diventare un punto di attrazione del paese come lo è stato in passato.

«La proprietà del castello è del Comune dal 1915 – dice il sindaco Oscar Gavello – e fino al 2019 ha costituito un punto vitale per il paese, oltre che fornire alle casse dell’amministrazione un’entrata importante. L’affitto della struttura, in cui sono presenti due piani di saloni e un piano con 8 camere con bagno adatte all’attività alberghiera e foresteria, ha dato risorse al nostro Comune, ma ha anche dato vitalità alla vita del paese».

Per questo è stato aperto un bando alla ricerca di un gestore per il ristorante-bar-foresteria con scadenza venerdì 25 settembre. Il prezzo della base di gara dell’affitto annuale è di 12 mila euro.

«Abbiamo fissato un canone di affitto calmierato – aggiunge il sindaco – per favorire l’interesse degli operatori sul mercato. Il castello è stato ristrutturato di recente con il rifacimento delle facciate e l’efficientamento energetico con sostituzione caldaia e serramenti. Raggiungere Viale oggi, inoltre, è abbastanza semplice grazie agli strumenti tecnologici, e l’interesse turistico nelle nostre zone è crescente. Speriamo quindi di risultare appetibili per il mercato turistico-ricettivo e ridare così lustro al nostro castello».

Gli spazi interessati dalla struttura ricettiva sono composti da un ingresso con scalinata, bar, sala Mosaico, cucina catering, sala Azzurra e terrazzi al primo piano. Al secondo piano sono compresi tutti i locali eccetto l’area interessata dall’archivio comunale e il sottotetto. L’area esterna è utilizzabile per la posa di tavoli e sedie, oltre all’accesso al parco del castello.

La durata della concessione è di 10 anni e sarà aggiudicata all’offerta più vantaggiosa rispetto al canone a base della gara. Non sono ammesse offerte al ribasso. Prima di presentare l’offerta è obbligatorio un sopralluogo da richiedere al numero: 0141 995028. L’apertura dei plichi delle offerte avverrà in seduta pubblica in municipio giovedì 1 ottobre alle 9:30.