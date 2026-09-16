Ferrere, nel murale di Daniela Montrucchio i sette colli e l'omaggio a Rita Levi Montalcini

Una cabina di E-Distribuzione può diventare una tela che racconta il territorio. E’ il progetto che l’ente gestore della rete energetica del Gruppo Enel ha realizzato in tutta Italia in centinaia di installazioni con l’intento di riscrivere il volto di intere aree e quartieri, esaltandone la bellezza e integrando le infrastrutture esistenti, trasformandole in vere e proprie opere d’arte.

L’ultima di queste opere è stata creata a Ferrere: è il murale dipinto dalla street-artist Daniela Montrucchio, grazie alla collaborazione del Distretto paleontologico astigiano, intitolato “L’elogio dell’imperfezione; memoria geologica e identità di Ferrere”. L’artista ha voluto così rendere omaggio a Rita Levi Montalcini, che a Ferrere visse parte della sua infanzia. Nel murale compaiono anche i sette colli su cui sorge la cittadina astigiana, celebrandone il paesaggio e la sua anima agricola. Completano la composizione le api e l’alveare che rappresentano la tradizione del miele e la continuità vitale tra passato e futuro del paese.

A tagliare il nastro per l’inaugurazione c’erano, oltre all’artista, il sindaco Silvio Tealdi, componente del CdA del Distretto Paleontologico con la presidente Sara Rabellino, Francesco Accardi, responsabile di E-Distribuzione Asti e la consigliera regionale Debora Biglia.

Il costo dell'opera (3.000 euro) è stato sostenuto a metà dal Comune di Ferrere e dal Distretto paleontologico astigiano. E-Distribuzione ha stanziato a Daniela Montrucchio 500 euro per i materiali utilizzati.