La banca riduce le aperture e scatta la raccolta firme

La notizia ha sollevato non poche lamentele. La Banca d’Asti, aperta in paese dal 1938, nei giorni scorsi ha comunicato che da settembre verranno ridotti i giorni di apertura della filiale di piazza delle scuole a Bubbio. «Una decisione irragionevole – ha commentato senza mezzi termini il sindaco Stefano Reggio – Ha senso ridurre l’attività di uno sportello in un periodo in cui il paese registra una crescita della propria economia e le attività, che hanno lì il conto corrente o potrebbero aprirlo, sono più di cento? Riduzione delle spese? Macchè! L’immobile è di proprietà dell’istituto quindi non sopporta costi “extra” per l’apertura dello sportello. Anzi, ci risulta che la banca incassa l’affitto dalla locazione di diversi alloggi presenti nello stabile».

Il dato è obiettivo: sono sempre di più i turisti che visitano le comunità della Valle Bormida, è in crescita anche il numero degli imprenditori (anche stranieri) che decidono di investire in questo territorio dove aprono nuove attività e trasferiscono la propria famiglia. Ci sono poi anche le attività locali, non solo agricole, che producono da tempo nel circondario di Bubbio e necessitano di servizi bancari a portata di mano. Infine abbiamo gli anziani che, nell’epoca dell’internet banking, preferiscono ancora rivolgersi a persone di fiducia degli sportelli “fisici”.

Al momento gli istituti presenti in paese sono due, Banca d’Asti e Poste Italiane, che offrono servizi da lunedì a venerdì agli abitanti di una zona ben più ampia del circuito urbano bubbiese. La prima, da settembre, sarà aperta solo tre mattine a settimana. L’iniziativa pare far parte della nuova politica per i territori marginali messa in campo dall’istituto astigiano atteso che, qualche giorno fa, è stata diffusa la notizia dello stesso destino per la sede di Calliano. «Qual è la logica di queste iniziative? – si domanda Reggio – Ora nella Banca d’Asti è entrato Maurizio Rasero che si è sempre professato “un difensore del territorio” ed allora come è possibile che non ci si renda conto degli effetti di certe decisioni sull’economia, o meglio, la sopravvivenza, di paesi che combattono quotidianamente la marginalità e la fuga di servizi?».

La lamentela si è diffusa al punto che cittadini ed imprenditori hanno deciso di raccogliere delle firme volte non a “pregare” la Banca d’Asti di desistere dall’intento, ma a sollecitare un competitor, la Banca d’Alba, ad aprire una filiale bubbiese. Pare siano già stati individuati locali idonei.