Mondonio, le feste tradizionali raccontate in una mostra fotografica

S'inaugura questa sera, sabato, alle 19 la mostra fotografica "Tradizione e processioni nel Monferrato" a Mondonio, tra via Municipale e via Turco. L'evento sarà preceduto dalla messa (alle 18) e dalla processione in onore del Santo Patrono portato a spalle intorno al castello.

L'iniziativa è organizzata dal Comune di Castelnuovo don Bosco e l'Associazione Biblioteca San Domenico Savio e si inserisce nel progetto diffuso "Feste tradizionali del Chierese" che che unisce e valorizza le tradizioni di un vasto territorio a cavallo tra il Chierese e l'Alto Astigiano, coinvolgendo molti Comuni dell'area: Chieri, Poirino, Villanova d’Asti, Riva Presso Chieri, Baldissero, Castelnuovo Don Bosco, Buttigliera d’Asti, Andezeno, Pralormo, Marentino, Montafia, Aramengo, Albugnano, Passerano Marmorito, Berzano San Pietro, Capriglio, Cerreto e Pino d’Asti.

La mostra offre un affascinante viaggio nel tempo attraverso una selezione di immagini d'epoca e scatti attuali, che documentano la fede, la devozione e la vita comunitaria che si esprimeva e si esprime tuttora attraverso i riti religiosi. Il percorso espositivo raccoglie testimonianze visive di eventi centrali per la comunità locale e la frazione di Mondonio, tra cui la processione di San Giacomo, la processione del Corpus Domini, la Fiaccolata per San Domenico Savio, la Settimana Santa e il Venerdì Santo con foto degli anni '40.

L' installazione all'aperto diventerà una mostra permanente ma l'esposizione avrà anche un percorso itinerante in formato cartaceo: a fine luglio verrà allestita presso la Casa di Riposo San Giuseppe di Castelnuovo don Bosco, per poi essere integrata all'interno della grande mostra fotografica organizzata ad agosto in occasione della festa patronale di Castelnuovo don Bosco.

L'inaugurazione della mostra verrà preceduta da una conversazione tra Franca Garesio Pelissero, curatrice della raccolta di fotografie e memorie, e Giorgio Musso sul tema delle tradizioni e processioni del Monferrato.