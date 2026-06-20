I colori e l'identità artistica di Monferrato On Stage nelle opere di Pablo T

Continua la rassegna Monferrato On Stage che questa sera, sabato, farà tappa a Roatto in concomitanza con "Freisa in festa" e vedrà sul palco il cantautore Bobo Rondelli. Tra le collaborazioni del festival itinerante si consolida quella con Pablo Toussaint, in arte Pablo T, artista poliedrico, scrittore, editore e ideatore della corrente pittorica dell'Astrattismo Extrasensoriale. Da molti anni ha scelto il Monferrato Astigiano come base per il suo lavoro, da cui proiettarsi in tutto il mondo. Le sue opere sono riconosciute a livello internazionale e vantano diversi riconoscimenti tra i quali: Premio della critica europea, Leone d’Oro per le arti visive Venezia, Premio Montecarlo, Premio Cannes, Premio Artista d’Avanguardia, Premio Città di Barcellona, Premio Città di Berlino, Premio Città di Parigi, Ordine di San Secondo, premio alla carriera Istituto d’Arte nel mondo.

Com'è iniziata la sua collaborazione con Monferrato On Stage?

Dall'incontro con Cristiano Massaia e poi con la Fondazione Monferrato On Stage. Questa è la quarta edizione a cui partecipo. Ci legano la stessa visione che vede il territorio al centro di un progetto di promozione "avanguardistica" che mi rispecchia pienamente.

Le sue opere accompagnano le serate del festival in maniera molto scenografica.

Sono infatti vere e proprie scenografie che vengono proiettate nelle location adatte a questo progetto. Ci sono sempre variazioni perché ogni luogo è diverso e ogni evento ha i suoi colori e le sue modalità differenti. Con l'aiuto di Mauro Quirico, talento tecnico che mi dà molta sicurezza e rende possibile questo trasferimento delle mie opere sullo sfondo delle serate musicali con un montaggio attento, riusciamo a creare per ogni evento una scenografia e regalare colori e immagini alla musica.

Come sceglie le opere da proiettare negli eventi di Monferrato On Stage?

Posso dire di essere un ricercatore dell'arte e quindi per ogni concerto faccio una ricerca accurata sul territorio, sui colori del Monferrato e cerco di legarli al musicista che sarà sul palco. Tutto si lega e non a caso. Protagonisti sono i luoghi, i colori e la musica e tutto contribuisce a restituire questi elementi in un'unica atmosfera.

Questa sera a Roatto ci sarà un momento dedicato al Freisa, protagonista della festa dedicata alle etichette di tutto il Piemonte.

Mi è stato chiesto di creare un'immagine rappresentativa del Freisa. Faremo un piccolo talk-show con l'attrice Chiara Buratti e Stefano Vetri, studioso della percezione e della relazione con il vino, durante il quale spiegheremo quest'opera sinestetica dedicata all’antico vitigno che mette insieme movimento, suono, colore e forma, naturalmente secondo la mia visione.

L'appuntamento con Pablo T è previsto intorno alle 20:30 in piazza Piemonte, prima dell'inizio del concerto di Bobo Rondelli.