Moncucco Torinese, il sindaco Daniele Bargetto giura per il secondo mandato

Insediamento
10 Giugno 2026 08:46:45
Il nuovo Consiglio Comunale di Moncucco Torinese
Con il giuramento del sindaco Daniele Bargetto nelle mani del segretario Giorgio Musso, il nuovo Consiglio comunale di Moncucco Torinese, eletto nelle consultazioni del 23 e 24 maggio, si è ufficialmente insediato.
Durante la prima seduta il sindaco, al secondo mandato, ha reso nota la composizione della nuova Giunta. «In base alle preferenze ricevute – ha detto il primo cittadino – sono nominati assessora e vicesindaca Laura Valpreda e assessore Claudio Beltramo». Sancita anche l’elezione per il gruppo di maggioranza dei consiglieri: Roberto Casalegno, Diego Ottina, Riccardo Beltramo, Francesco D’Ambra e Maurizio Giraud. Per il gruppo di minoranza entrano in Consiglio il candidato sindaco della lista “Moncucco nel cuore” Luigi Furgiuele e i consiglieri Silva Crosetto e Adriano Scelfo.
Il sindaco ha anche enunciato le linee programmatiche della sua prossima amministrazione che vanno in continuità con il precedente mandato.
Per i due gruppi consiliari sono stati designati i capigruppo: Francesco D’Ambra per la maggioranza e Luigi Furgiuele per la minoranza.
Il capogruppo di opposizione Furgiuele ha dichiarato il voto contrario al programma presentato dal sindaco ma ha fatto verbalizzare la disponibilità a valutare positivamente i singoli provvedimenti di volta in volta, se in linea con il proprio orientamento.
Nelle foto il nuovo Consiglio e la nuova Giunta di Moncucco Torinese
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