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A Moncalvo riaprono le piscine "Le Vallette" e il sindaco Musumeci risponde ai "gufi" dei social

Il primo cittadino ha ufficializzato l'apertura dell'impianto, con il nuovo gestore, ricordando le critiche mosse da chi era convinto che la struttura sarebbe rimasta chiusa

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

01 Giugno 2026 17:51:42

A Moncalvo riaprono le piscine "Le Vallette" e il sindaco Musumeci risponde ai "gufi" dei social

A Moncalvo riaprono le piscine "Le Vallette"

Con l’arrivo dei primi caldi stagionali, Moncalvo festeggia un traguardo atteso: la riapertura ufficiale delle piscine Comunali "Le Vallette". L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Diego Musumeci, che ha sottolineato l’importanza di garantire alla cittadinanza e ai turisti un servizio essenziale già nel mese di maggio, un risultato che non si verificava da diversi anni.

Il primo cittadino ha accolto con entusiasmo l'inaugurazione dell'impianto, definendola una «bella notizia per Moncalvo e per tutto il territorio». Grazie a un servizio molto apprezzato da famiglie e visitatori, la riapertura rappresenta un valore aggiunto, specialmente in considerazione delle temperature elevate registrate negli ultimi giorni. Il successo dell'operazione è frutto di una fitta rete di collaborazione. Musumeci ha voluto ringraziare l’ufficio tecnico, i cantonieri comunali, le ditte specializzate Idrocalor e Piscine&Giardini, oltre ai nuovi gestori guidati da Matteo Palumbo.

La replica ai "leoni da tastiera"

Non sono mancate, tuttavia, note polemiche rivolte a chi, nelle scorse settimane, aveva espresso forte scetticismo sulla ripartenza dell'impianto. Musumeci ha usato toni fermi per rispondere a quelli che ha definito i «professionisti del commento preventivo» e i «leoni da tastiera».

«La realtà, come spesso accade, è molto più testarda delle chiacchiere» ha dichiarato Musumeci, riferendosi a chi sui social scommetteva sulla mancata apertura. Il sindaco ha criticato l'atteggiamento di chi ha trasformato semplici pettegolezzi in «sentenze definitive», parlando di un'evoluzione negativa che ha portato certi critici a trasformarsi da «gufi ad avvoltoi».

Nonostante le tensioni virtuali, il messaggio del sindaco è di apertura e distensione. «Per il resto nessun rancore - ha concluso - Continueremo a lavorare anche per i leoni da tastiera, per i professionisti del commento preventivo e per gli specialisti della critica senza verifica. Del resto le piscine sono aperte anche per loro e li aspettano in massa».

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