Sono tre i Comuni alle urne domenica 24 e lunedì 25: Calosso, Moncucco Torinese e Settime

Tre Comuni sono chiamati alle urne domenica 24 e lunedì 25 per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale. Sono Calosso, Moncucco Torinese e Settime. Complessivamente sono chiamati a votare i 2.137 elettori.

Il centro più popoloso (1.100 abitanti, 1005 elettori) è Calosso, che torna alle urne dopo l'improvvisa scomparsa del sindaco Pier Francesco Miliardi giusto un anno fa (negli altri due invece si è andati a scadenza naturale). A Calosso per il ruolo di primo cittadino si sfidano Angelo Grasso, prima vice e poi sindaco facente funzione, e Maurizio Domanda, già consigliere comunale di minoranza.

Sfida a due anche a Moncucco Torinese, centro da 800 abitanti nell'estremo nord della provincia. Il sindaco uscente Daniele Giuseppe Bargetto si confronterà con Luigi Furgiuele, in passato già consigliere comunale a Chieri.

A Settime (circa 500 abitanti alle porte di Asti) infine la sfida sarà solo con l'affluenza: si presenta solo il sindaco uscente Pierluigi Musso che deve sperare che vadano alle urne almeno il 50% + 1 degli aventi diritto.

I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. In tutti e tre i Comuni si eleggeranno 10 consiglieri.