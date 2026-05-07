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Maltempo

Berzano San Pietro, grandine e smottamenti: il temporale fuori stagione provoca danni

«Di solito i temporali di questa portata arrivano più avanti, verso giugno», sottolinea il sindaco Mario Lupo che sta facendo la conta dei danni

Carmela Pagnotta

07 Maggio 2026 17:32:19

Grandine a Berzano San Pietro

Smottamenti per il forte temporale

Una vera è propria tempesta, breve ma intensa, si è scaricata su Berzano San Pietro ieri pomeriggio, martedì, con grandine e raffiche di vento.

Alla fine del fenoneno atmosferico si contano i danni: colpita soprattutto l'agricoltura ma anche alcune strade del territorio, dove sono caduti alberi e ci sono stati smottamenti di terreno.

Campi allagati dopo la tempesta

«E' sicuramente un fenomeno fuori stagione - sottolinea il sindaco Mario Lupo - di solito questi temporali arrivano nel mese di giugno. Oltre alla caduta degli alberi c'è stato uno smottamento sulla strada comunale che porta alle cascine Bosa, Borlotti e Porchitti, in località Gattina».

Quella zona era già stata interessata da uno smottamento a seguito delle piogge dell'aprile dello scorso anno.

«Avevamo fatto un intervento di somma urgenza - aggiunge il sindaco Lupo - con le piogge del marzo di quest'anno c'era stato un ulteriore aggravamento e la Regione ci ha riconociuto un contributo di 30.000 euro. Appena si concluderà l'assegnazione dei fondi partiremo con i lavori di ripristino. Abbiamo già contattato una ditta che opera nel campo della messa in sicurezza del territorio. Speriamo di riuscire a iniziare i lavori a giugno, sempre che non faccia altri disastri».

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