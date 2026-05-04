"1403: Capitani di Ventura e Diplomatici alla Corte dei Del Carretto": Monastero Bormida inaugura la stagione con una rievocazione storica

Sarà un vero e proprio viaggio nel tempo quello in programma domenica 10 maggio a Monastero Bormida, dove il fascino del Medioevo si accenderà tra le mura del castello e tra le vie del borgo. L’occasione è l’apertura della nuova stagione di Castelli Aperti, celebrata con la rievocazione storica “1403: Capitani di Ventura e Diplomatici alla Corte dei Del Carretto”, organizzata da Custodes Viarum APS e Langamylove.

Per un’intera giornata, il centro storico si trasformerà in uno scenario d’altri tempi: cortei in costume, mercati medievali, spettacoli e animazioni accompagneranno visitatori e appassionati in un’esperienza immersiva pensata per tutte le età.

Il programma della giornata

Il programma prenderà il via alle 10 con l’apertura del mercato medievale e dell’artigianato in Piazza Castello, seguita alle 10.30 dall’arrivo di diplomatici, dignitari e cavalieri. Sarà l’Araldo a introdurre il contesto storico prima della sfilata nel borgo. Alle 11.30 spazio alla prima visita teatralizzata al castello e al centro storico, guidata da rievocatori in abiti d’epoca (posti limitati, prenotazione consigliata).

La giornata proseguirà con il pranzo medievale sulla terrazza del castello (su prenotazione) alle 13, mentre nel pomeriggio non mancheranno momenti spettacolari e coinvolgenti: dalla gara di tiro con l’arco sul fiume Bormida alle 14.30, all’esibizione di scherma scenica alle 15, fino alla sfida di tiro alla fune sul ponte medievale alle 16. Alle 16.30 è in programma una seconda visita teatralizzata.

Per tutta la giornata il pubblico potrà immergersi nell'antica storia grazie alle numerose animazioni: teatro di strada, giocoleria, giochi storici, dimostrazioni di antichi mestieri come quello del fabbro, oltre a prove di tiro con arco e balestra. Sarà inoltre possibile visitare la Torre dei Cavalieri e fermarsi nella Taverna Medievale allestita nel cortile del castello, con proposte gastronomiche ispirate alla tradizione.

L’ingresso alla manifestazione è libero, mentre alcune attività sono a pagamento: le visite teatralizzate costano 10 euro (5 euro per bambini fino a 12 anni), la visita alla Torre dei Cavalieri 5 euro (gratuita per i più piccoli) e il pranzo medievale prevede due formule, pranzo del pellegrino da 25 o del cavaliere da 35 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Loretta al numero 333 3191536 o via mail all’indirizzo loretta@langamylove.com.