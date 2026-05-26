Angelo Grasso vince le elezioni comunali di Calosso

Si conclude la corsa a due per lo scranno più alto del municipio calossese. Le nuove elezioni, obbligate dalla morte improvvisa del sindaco Pier Francesco Migliardi, ha opposto il vice, Angelo Grasso con la lista “Vivere e migliorare insieme” allo sfidante Maurizio Domanda con “Noi con voi per Calosso”.

Nel paese sopra il poggio gli aventi diritto sono 1005 e alla chiusura dei seggi (due) hanno votato 665 persone. L’affluenza è stata del 66,17%, la precedente tornata elettorale era poco superiore: 67,13%

Al termine dello spoglio risulta vincitore Angelo Grasso, la lista “Vivere e migliorare insieme” a incassato 494 preferenze. E' lui il nuovo sindaco di Calosso. Maurizio Domanda e la sua “Noi con voi per Calosso” si è fermato a 158 voti.

Nel Consiglio comunale entreranno per la lista vincente Sante Conese (76), Francesca Dalcielo in Milordini (57), Donatella Passavanti in Ferro (45), Maurizio Rolando (44), Silvia Cavagnino (42), Giuseppe Valente (41), Enzo Negro (36). Negli scranni dell’opposizione, per “Noi con voi per Calosso”, siederanno Maurizio Domanda, Benedetta Ugonia (33), Sabrina Martinetto (14).

Commento sindaco: «Sono contento che i calossesi abbiano capito e sostenuto la volontà di un gruppo sincero e semplice di continuare il programma elettorale vincente di due anni fa – ha commentato il sindaco neoeletto Angelo Grasso – Porteremo a termine i progetti in cantiere e realizzeremo quanto promesso. Tra questi un sogno mio e di Chicco (Pier Francesco Migliardi ndr) cioè quello di valorizzare il brand “Calosso”. Ovviamente ci occuperemo anche dell’ordinario e del benessere di tutti i calossesi».