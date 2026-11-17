Le esigenze di mobilità cambiano nel tempo, così come le abitudini di chi utilizza l'auto per lavoro o per gli spostamenti quotidiani. Oggi, accanto all'acquisto tradizionale, esistono formule alternative che permettono di guidare una vettura premium con maggiore flessibilità, semplificando la gestione dei costi e dei servizi.

La Concessionaria Audi Zentrum Asti, in Corso Alessandria 547, offre a privati, professionisti e aziende una consulenza dedicata per individuare la formula di noleggio più adatta alle proprie necessità, con proposte personalizzabili e servizi pensati per rendere ogni viaggio più semplice.

Noleggio a Lungo Termine

Tra le soluzioni di mobilità Audi disponibili da Audi Zentrum Asti, il Noleggio a Lungo Termine rappresenta un'alternativa interessante per chi desidera utilizzare una vettura senza assumersi gli impegni legati alla proprietà.

Attraverso il pagamento di un canone mensile, è possibile guidare un'Audi per un periodo prestabilito, beneficiando di servizi come manutenzione ordinaria e straordinaria, coperture assicurative e assistenza stradale.

La formula consente di pianificare con maggiore precisione le spese e di personalizzare alcuni aspetti del contratto, tra cui durata, chilometraggio e anticipo.

Con Audi Value Noleggio, inoltre, è possibile configurare un'offerta ancora più completa, scegliendo servizi aggiuntivi come la vettura sostitutiva e la gestione degli pneumatici.

Noleggio Audi per aziende

Per imprese e professionisti, disporre di una mobilità efficiente significa poter contare su vetture adeguate alle attività quotidiane, senza dedicare tempo e risorse alla loro gestione.

Audi Zentrum Asti propone formule dedicate alle flotte aziendali, tra cui il Noleggio a Matrice, che permette di modificare durata contrattuale e chilometraggio in funzione dell'evoluzione delle esigenze operative.

Sono disponibili anche soluzioni multibrand di Noleggio a breve, medio e lungo periodo, particolarmente utili per affrontare ogni tipo di necessità: dalla sostituzione di un veicolo momentaneamente indisponibile all'attesa della consegna di una nuova auto, fino all'inserimento di nuovi collaboratori.

Noleggio Accessori Freedom

La flessibilità non riguarda soltanto la scelta della vettura. Grazie al servizio Noleggio Accessori Freedom, è possibile utilizzare gli Accessori Originali Audi per un periodo limitato, senza doverli necessariamente acquistare.

Una possibilità utile per chi organizza viaggi, vacanze o attività che richiedono spazio aggiuntivo per bagagli e attrezzature. La formula consente inoltre di provare gli accessori prima di un eventuale acquisto, con possibilità di riscatto.

Audi Zentrum Asti: quando la consulenza è personalizzata

Scegliere la formula di noleggio più adatta significa valutare le proprie abitudini di guida, i chilometri percorsi e i servizi di cui si ha realmente bisogno.

Il team di Audi Zentrum Asti affianca privati, titolari di partita IVA e aziende in questo percorso, offrendo una consulenza dedicata e individuando proposte coerenti con le diverse esigenze di mobilità.

Per conoscere tutte le formule disponibili e richiedere un'offerta personalizzata, è possibile rivolgersi alla Concessionaria Audi Zentrum Asti, in Corso Alessandria 547 ad Asti.

Per maggiori informazioni e rimanere sempre aggiornati, visitare il sito www.myaza.it, la pagina Facebook e Instagram di Audi Zentrum Asti.