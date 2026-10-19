Soluzioni Audi per aziende da Audi Zentrum Asti

Gestire la mobilità aziendale significa molto più che scegliere un’auto. Per imprese, agenti e professionisti, costruire e amministrare una flotta richiede attenzione ai costi, alla fiscalità, alle formule finanziarie, ai tempi di consegna e alla continuità del servizio.

Audi Zentrum Asti risponde a queste esigenze con un servizio dedicato al mondo business e un team di specialisti in grado di affiancare il cliente in ogni fase: dalla definizione della car list alla scelta delle vetture, fino alla consegna e all’assistenza post-vendita.

Soluzioni Audi Zentrum Asti per aziende: una consulenza costruita sulle reali esigenze

Le soluzioni Audi per aziende proposte da Audi Zentrum Asti nascono da un approccio personalizzato. Attraverso il servizio Business Fleet Specialist, piccole e medie imprese, agenti e liberi professionisti possono contare su interlocutori dedicati per individuare la formula di mobilità più adatta alle proprie necessità operative ed economiche.

Il servizio abbraccia diversi aspetti, da quelli amministrativi e fiscali fino a quelli assicurativi, con la possibilità di ricevere assistenza direttamente nella propria azienda, senza la necessità di spostamenti o trasferte.

Il team affianca il cliente nella creazione delle car list, nella gestione dei flussi di ordine e nella ricerca di vetture in rapida disponibilità. Test drive e Long Test Drive consentono di conoscere più approfonditamente i modelli prima della scelta, mentre specifiche convenzioni possono essere dedicate anche all’acquisto di vetture da parte dei dipendenti.

Dalla scelta dell’auto alla consegna: un unico partner per la flotta

Ridurre tempi e complessità è uno degli obiettivi principali nella gestione di una flotta aziendale. Per questo Audi Zentrum Asti mette a disposizione una serie di servizi pensati per semplificare l’operatività quotidiana delle imprese.

Tra questi rientrano il Pick&Delivery, con presa e riconsegna della vettura a domicilio, l’aggiornamento costante sui tempi di consegna e il rapporto diretto con i principali operatori del Noleggio a Lungo Termine. Il team può inoltre occuparsi dell’acquisto delle vetture usate di proprietà presenti nel parco aziendale.

Anche la consegna viene organizzata in funzione delle necessità del cliente: può avvenire direttamente in sede oppure essere gestita su tutto il territorio nazionale.

Noleggio, leasing e Audi Value: le formule per la mobilità aziendale

Non tutte le aziende hanno le stesse esigenze finanziarie. Audi Financial Services mette quindi a disposizione differenti formule, per individuare la soluzione più coerente con l’organizzazione e gli obiettivi dell’impresa.

Il Noleggio a Lungo Termine consente di programmare i costi attraverso un canone all inclusive e di configurare durata, percorrenza e servizi inclusi in funzione dell’utilizzo previsto. Manutenzione e riparazioni vengono effettuate nella rete Service ufficiale Audi, contribuendo a rendere più semplice la gestione della vettura durante il periodo contrattuale.

Il Leasing Finanziario offre la possibilità di costruire una struttura finanziaria flessibile, con l’opzione di riscattare il veicolo a un prezzo predeterminato e di integrare nel canone pacchetti assicurativi e di manutenzione.

Con Audi Value, infine, il cliente conosce fin dall’inizio il valore futuro garantito della vettura e, al termine del finanziamento, può scegliere se tenerla, restituirla oppure sostituirla con una nuova Audi.

Flotte aziendali tra elettrico, plug-in hybrid e motorizzazioni tradizionali

Anche la scelta della motorizzazione è diventata un elemento centrale nella pianificazione della mobilità aziendale. Non esiste però una risposta uguale per tutti: percorrenze, tipologia di utilizzo, possibilità di ricarica e caratteristiche della flotta incidono sulla soluzione più adatta.

La Gamma Audi consente di valutare differenti tecnologie, dai modelli 100% elettrici alle motorizzazioni plug-in hybrid e mild hybrid, fino alle soluzioni tradizionali più adatte a specifiche necessità operative.

Il ruolo del Business Fleet Specialist è proprio quello di partire dall’utilizzo concreto delle vetture per aiutare l’azienda a costruire una flotta coerente con le proprie esigenze, accompagnandola anche nel percorso verso una mobilità progressivamente più elettrificata.

Servizi post-vendita per garantire continuità alla mobilità

Per chi utilizza l’auto come strumento di lavoro, il servizio non termina con la consegna. Limitare i tempi di fermo e mantenere efficiente il parco vetture è fondamentale per garantire continuità all’attività.

Audi Zentrum Asti offre alle flotte aziendali una gestione completa del Service post-vendita, con corsia prioritaria in caso di fermo vettura e disponibilità di un’auto sostitutiva per garantire la mobilità. Tra i servizi disponibili rientra anche lo stoccaggio degli pneumatici.

Un’assistenza pensata per offrire alle aziende un unico punto di riferimento durante l’intero ciclo di utilizzo della vettura, dalla scelta iniziale alla manutenzione.

Audi e Confindustria: vantaggi dedicati alle imprese

Il rapporto tra Audi e il mondo imprenditoriale si concretizza anche nella convenzione con Confindustria, che offre vantaggi dedicati alle aziende associate.

Un’opportunità che si integra con il servizio di Audi Zentrum Asti e consente alle imprese del territorio di approfondire le possibilità disponibili e individuare la configurazione più adatta in base alla propria struttura e alle caratteristiche della flotta.

Audi Zentrum Asti, il partner per la mobilità business

Dalla singola vettura professionale alla gestione di una flotta articolata, l’obiettivo è offrire alle aziende un servizio che vada oltre la semplice fornitura dell’auto.

Grazie a un team specializzato, Audi Zentrum Asti affianca piccole e medie imprese, agenti e professionisti nella scelta delle vetture, delle formule finanziarie e dei servizi più adatti, offrendo assistenza anche nelle successive fasi di gestione e manutenzione.

Una presenza sul territorio astigiano che consente alle aziende di contare su un interlocutore dedicato e su un servizio costruito intorno alle proprie esigenze di mobilità, con l’esperienza e la qualità del mondo Audi.

Per maggiori informazioni e rimanere sempre aggiornati, visitare il sito www.myaza.it, la pagina Facebook e Instagram di Audi Zentrum Asti.