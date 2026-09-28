Balletti Motorsport: un Rallye Elba Storico da incorniciare

Per la Balletti Motorsport il Rallye Elba Storico è una di quelle gare che negli anni ha riservato tante soddisfazioni e portato risultati di grande prestigio ai piloti che vi hanno corso, e vinto, con vetture preparate e assististe dal team dei fratelli Carmelo e Mario, ma di certo un’edizione ricca di emozioni e successi come quella di recente svolgimento sarà ricordata come una delle più redditizie.

Uno dei meriti va a Francesco Bettini che ha corso con la Subaru Legacy affiancato per la prima volta dalla giovane navigatrice biellese Alyssa Anziliero; spinto dal desiderio di mettersi subito alla prova dopo la forzata rinuncia del 2025, il pilota elbano ha iniziato la corsa con un passo deciso aumentando via via il vantaggio sugli avversari: già al termine della prima tappa, vinta con cinque parziali su cinque, il divario era di 36”7. Il capolavoro lo firmava però sulla prova più lunga del rally mettendo così una pesante ipoteca sulla vittoria finale sancita poco più in là dalle nove prove speciali vinte. Quella di Bettini è stata anche la prima vittoria di un pilota elbano nelle trentotto edizioni del rally storico a cui si somma anche il miglior tempo assoluto nell’ipotetico confronto coi piloti in gara per la classifica europea.

Sugli scudi anche la Porsche 911 RS con la quale Alberto Salvini e Davide Tagliaferri hanno corso una gara di pregevole fattura che, oltre al terzo posto assoluto, ha portato loro una significativa e meritata vittoria nel 2° Raggruppamento impreziosita dallo scratch sul “Volterraio”, unico equipaggio ad esser riuscito a precedere in una prova i futuri vincitori.

Elba che ha portato brindisi e festeggiamenti anche alla Porsche 911 S 2.0 con cui Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi hanno completato il “pokerissimo”: con quello fresco di conferma, per loro arriva il quinto titolo di Campioni italiani del 1° Raggruppamento e, stringendo i denti per ovviare a un ripetuto problema alla schiena, il pilota modenese assieme alla navigatrice trevigiana, ha messo le mani anche sul titolo di Campioni Europei della stessa categoria tricolore. Ancora una Porsche nel gruppo dei classificati, quella in versione “Gruppo 3” del 3° Raggruppamento con la quale Alfredo Formosa, navigato da Beatrice Marchetto, ha ottenuto quel risultato utile a garantirgli la vittoria della Coppa di classe del Campionato Italiano Rally Auto Storiche.

Unica nota stonata, purtroppo, è arrivata dal ritiro della seconda Legacy, quella con cui Andrea Smiderle e Gianni Marchi stavano mantenendo stabilmente al secondo posto assoluto, piazzamento che avrebbe permesso loro di restare ampiamente in gioco per il CIRAS: una toccata nel corso della seconda tappa li ha però estromessi dai giochi dando anche l’addio a un titolo che si sarebbero giocati con merito al prossimo Sanremo.

Tra i tanti spunti che sono emersi dalla proficua trasferta elbana, al di là dei risultati sanciti dai cronometri, per lo staff della Balletti Motorsport un importante riconoscimento del lavoro svolto è arrivato dall’affidabilità e dal perfetto rendimento dei cinque mezzi protagonisti di uno dei rallies più impegnativi della stagione.