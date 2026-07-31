Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Motori

Scelfo Mechanical Solutions Racing Team protagonista a Ottobiano: Fiasco domina la tappa notturna

Scelfo Mechanical Solutions Racing Team brilla nella notte: Adamo, al top tra i rookie, rafforza la leadership, Lorenzo Gilitus si conferma tra gli expert e Riccardo Battaglia vince il Trofeo of Heroes; Sabato Fiasco fuori per infortunio

Davide Chicarella

Davide Chicarella

31 Luglio 2026 11:42:25

Scelfo Racing Team

Il team impegnato nella Europe Cup

Il team Scelfo Mechanical Solutions Racing Team prima di godersi le meritate "vacanze estive" si toglie qualche soddisfazione importante nella 4' tappa del campionato BKQ Europe Cup in quel di Ottobiano, in una manifestazione andata in scena in notturna.

Adamo Fiasco ormai detta legge nella categoria Rookie: con due primi posti, questa volta combattuti, si porta a casa un primo posto di giornata e soprattutto rafforzare la sua leadership in campionato.

Lorenzo Gilitus si dimostra sempre più convinto e battagliero, sfoderando due gare magistrali, classificandosi secondo di giornata nella categoria Expert. In classifica generale recupera ancora posizioni.

Riccardo Battaglia Riccardo, il ragazzino terribile, questa volta pecca di un po' di inesperienza e non riesce a dosare bene velocità e forza,ma porta a casa un ottimo quinto posto di giornata nella categoria Expert. Gianluca Cariola porta a casa la dodicesima posizione. Ancora fuori, per infortunio, il veterano del team Sabato Fiasco.

Nella categoria Trofeo of Heroes Battaglia è primo, Gilitus secondo e Adamo Fiasco quarto.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133