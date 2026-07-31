Scelfo Mechanical Solutions Racing Team protagonista a Ottobiano: Fiasco domina la tappa notturna

Motori
31 Luglio 2026 11:42:25
Il team impegnato nella Europe Cup
Il team Scelfo Mechanical Solutions Racing Team prima di godersi le meritate "vacanze estive" si toglie qualche soddisfazione importante nella 4' tappa del campionato BKQ Europe Cup in quel di Ottobiano, in una manifestazione andata in scena in notturna.
Adamo Fiasco ormai detta legge nella categoria Rookie: con due primi posti, questa volta combattuti, si porta a casa un primo posto di giornata e soprattutto rafforzare la sua leadership in campionato.
Lorenzo Gilitus si dimostra sempre più convinto e battagliero, sfoderando due gare magistrali, classificandosi secondo di giornata nella categoria Expert. In classifica generale recupera ancora posizioni.
Riccardo Battaglia Riccardo, il ragazzino terribile, questa volta pecca di un po' di inesperienza e non riesce a dosare bene velocità e forza,ma porta a casa un ottimo quinto posto di giornata nella categoria Expert. Gianluca Cariola porta a casa la dodicesima posizione. Ancora fuori, per infortunio, il veterano del team Sabato Fiasco.
Nella categoria Trofeo of Heroes Battaglia è primo, Gilitus secondo e Adamo Fiasco quarto.
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