Speciale motori, Emanuele Oliveri nel gotha della velocità [LEGGI GRATIS]

L'edizione de La Nuova Provincia, in edicola oggi, 28 luglio 2026, vi regala l'inserto Speciale Motori, una rassegna completa che spazia dai successi agonistici locali alle tendenze del mercato globale. In primo piano brilla il talento del pilota canellese Emanuele Olivieri, reduce da una prestazione di altissimo livello nel Formula Regional European Championship in Francia, dove ha ottenuto due podi e una pole position che lo proiettano ai vertici della classifica esordienti. Lo sport astigiano è ulteriormente protagonista con Giuseppe De Virgilio, che continua a viaggiare al top nella Lotus Cup Italia dopo l'ultimo podio al Paul Ricard, e con l'equipaggio composto da Patrizia Sciascia e Piercarlo Capolongo, autori di un'ottima prova al Rally della Lanterna. Anche le vetture storiche trovano spazio con il racconto delle sfide affrontate dalla Balletti Motorsport al Rally Campagnolo.

Oltre alle competizioni, lo speciale analizza lo stato di salute del mercato automobilistico italiano, che a giugno ha segnato un incremento delle immatricolazioni del 10,6%, evidenziando una crescita significativa per i veicoli elettrici e ibridi plug-in. Questo scenario di transizione è confermato dalle scelte strategiche di grandi realtà come il Gruppo Gino, che ha ridisegnato la propria organizzazione in tre aree specifiche per gestire meglio l'innovazione e i brand di lusso. Sul fronte delle eccellenze locali, ricordiamo il prestigioso traguardo dei 50 anni di attività della ditta Conese di Calosso, un punto di riferimento storico per le macchine agricole nel territorio.

Infine, spazio alla sicurezza stradale e alla partecipazione del territorio. Presentiamo il progetto "Motori a Colori" legato al prossimo Rally Regione Piemonte, che ha visto ben trecento bambini cimentarsi nella creazione di livree artistiche per le auto da gara. Per chi si appresta a partire per le vacanze estive, il nostro speciale offre inoltre preziosi suggerimenti tecnici sui controlli necessari per viaggiare in tranquillità, ricordando l'importanza di verificare pneumatici, livelli dei liquidi e dotazioni di bordo prima di mettersi in strada.

Clicca qui per leggere gratis lo speciale.