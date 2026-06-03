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Torna la Coppa Asti-Sanremo: XII edizione, tre giorni di rally d'epoca e omaggio alla famiglia Farina

Rievocazione storica con omaggio ai cento anni di Sergio e ai sessanta di Battista Pininfarina, da Asti a Sanremo e ritorno sul percorso d'epoca

Davide Chicarella

Davide Chicarella

03 Giugno 2026 09:34:24

Un'Alfa Romeo Giulietta Sprint

Alfa Romeo Giulietta Sprint in esposizione

Torna il prossimo fine settimana l’appuntamento del C.A.M.E.A. A.P.S. (Club Auto e Moto d’Epoca Astigiano) con la rievocazione storica della “Coppa Asti-Sanremo” giunta alla sua XII edizione.

Venerdì 5 giugno la presentazione della manifestazione in Piazza Libertà con le vetture che si schiereranno a partire dalle ore 17.

Quest’anno la manifestazione vuole commemorare 2 anniversari: i cento anni dalla nascita di Sergio Pininfarina e i sessanta anni dalla morte del padre Battista, avvenuta nel 1966. Per questa ragione a partire dalle ore 18 nella “Sala mattoni” concessa gentilmente dalla Cassa di Risparmio di Asti verranno narrate alcune vicende legate alla famiglia Farina (solo successivamente Pininfarina) originaria di Cortanze ed i legami che hanno mantenuto con il territorio di origine.

Tratterà questi argomenti il Sindaco di Cortanze Marco Gattiglia. La partecipazione alla conferenza sarà ad invito.

Sabato mattina 6 giugno le vetture storiche partiranno alla volta di Sanremo seguendo il percorso Asti – Alba – Cuneo – Colle di Tenda – Ventimiglia – Sanremo.

Domenica 7 giugno è previsto il rientro dopo una sosta ad Imperia sul percorso storico della gara che veniva svolta tra gli anni 50 e gli anni 60 con passaggio da Garlenda – Colle Scravaion – Millesimo – Cortemilia – Cassinasco – Canelli – Asti.

L’arrivo previsto tra le ore 18 e le 19 vedrà nuovamente le vetture schierate in Piazza Libertà.

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