Audi plug-in hybrid: l’energia ibrida da Audi Zentrum Asti

La mobilità sta cambiando rapidamente e il futuro dell’automobile passa sempre più da soluzioni capaci di coniugare sostenibilità, autonomia e piacere di guida. In questo scenario, la Gamma Audi plug-in hybrid rappresenta una risposta concreta per chi desidera avvicinarsi all’elettrificazione senza rinunciare alla versatilità di utilizzo quotidiano.

Da Audi Zentrum Asti, la Concessionaria Audi Ufficiale parte del Gruppo Audi Zentrum Alessandria, è possibile scoprire da vicino le nuove Audi plug-in hybrid, pensate per offrire tecnologia avanzata, comfort premium e performance distintive.

Cos’è un’auto plug-in hybrid Audi e come funziona

Le Audi plug-in hybrid combinano un motore termico TFSI con un motore elettrico alimentato da una batteria ricaricabile, offrendo il meglio di due mondi. Il sistema di gestione intelligente sceglie automaticamente la modalità più efficiente in base al percorso e alle condizioni di guida, ma il conducente può anche personalizzare il funzionamento secondo le proprie esigenze.

In città o nei tragitti quotidiani più brevi, è possibile viaggiare in modalità completamente elettrica, riducendo consumi ed emissioni. Nei percorsi più lunghi, invece, entra in funzione il motore a combustione, assicurando continuità e libertà di movimento.

Qual è l’autonomia elettrica della gamma Audi e-hybrid

Uno dei punti di forza della nuova generazione Audi plug-in hybrid è l’autonomia in modalità elettrica, oggi sempre più adatta agli spostamenti quotidiani.

Tra i modelli più rappresentativi:

Audi Q3 e-hybrid: fino a 119 km di autonomia elettrica

Audi Q5 e-hybrid: fino a 100 km

Audi A5 e-hybrid: oltre 100 km

Audi A6 e-hybrid: fino a 106 km

Numeri che consentono, nella maggior parte dei casi, di affrontare i tragitti casa-lavoro senza ricorrere al carburante.

Quali sono i vantaggi delle Audi plug-in hybrid

Scegliere una Audi plug-in hybrid significa beneficiare di un approccio intelligente alla mobilità:

Riduzione di consumi ed emissioni

Guida silenziosa e fluida in modalità elettrica

in modalità elettrica Nessuna ansia da autonomia grazie al motore termico

grazie al motore termico Prestazioni elevate tipiche del DNA Audi

tipiche del DNA Audi Maggiore flessibilità per ogni tipo di utilizzo

I modelli più performanti della gamma raggiungono fino a 270 kW di potenza, offrendo accelerazioni brillanti e una dinamica di guida coinvolgente.

Quanto tempo serve per ricaricare una Audi plug-in hybrid

La praticità d’uso è un elemento centrale della gamma.

La Audi Q3 e-hybrid, ad esempio, supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW, permettendo di passare dal 10% all’80% in meno di 30 minuti.

Per modelli come Audi Q5 e-hybrid, Audi A5 e-hybrid e Audi A6 e-hybrid, una ricarica completa in corrente alternata richiede circa 150 minuti.

La ricarica può essere effettuata comodamente a casa oppure tramite le numerose infrastrutture pubbliche presenti sul territorio.

Quali modalità di guida sono disponibili

La Gamma Audi plug-in hybrid offre diverse modalità di utilizzo:

Modalità elettrica , ideale per la mobilità urbana

, ideale per la mobilità urbana Modalità hybrid , che ottimizza automaticamente i due propulsori

, che ottimizza automaticamente i due propulsori Gestione della carica, utile per conservare energia elettrica da utilizzare successivamente

Una flessibilità che rende queste vetture adatte tanto al commuting quotidiano quanto ai lunghi viaggi.

I modelli protagonisti della gamma

Audi Q3 e-hybrid: compatta, dinamica e tecnologica, rappresenta una scelta ideale per chi cerca un SUV versatile con prestazioni brillanti. Con potenza fino a 200 kW e accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi, unisce praticità quotidiana e piacere di guida. Disponibile anche in versione Sportback, per chi desidera un design ancora più sportivo.

Audi Q5 e-hybrid: pensata per chi desidera comfort e prestazioni senza compromessi, offre fino a 270 kW, trazione integrale quattro e un’esperienza di bordo altamente digitalizzata. Disponibile anche nella versione Q5 Sportback e-hybrid, dal design ancora più dinamico.

Audi A5 e-hybrid: eleganza e sportività si incontrano in una delle proposte più dinamiche della gamma. Con accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi, interni premium e tecnologie avanzate di assistenza, rappresenta una scelta ideale per chi cerca performance e raffinatezza. Disponibile anche nella variante Avant.

Audi A6 e-hybrid: la proposta più orientata al comfort e ai lunghi viaggi. Offre fino a 106 km di autonomia elettrica, tecnologie evolute come sospensioni adattive e sterzo integrale, oltre a interni di alto livello pensati per il massimo benessere a bordo. Disponibile anche in versione Avant.

Quali altri modelli PHEV Audi sono disponibili

La Gamma Audi plug-in hybrid comprende anche Audi A3 Sportback TFSI e, Audi A3 allstreet TFSI e, Audi Q7 TFSI e quattro e Audi Q8 TFSI e.

Una proposta ampia che permette di trovare la soluzione più adatta a ogni esigenza di mobilità.

La gamma Audi plug-in hybrid è di casa da Audi Zentrum Asti

Entrare nel mondo dell’elettrificazione Audi oggi significa scegliere una mobilità evoluta, capace di coniugare efficienza, design e performance.

Da Audi Zentrum Asti, in Corso Alessandria 547, i clienti possono conoscere da vicino l’intera Gamma Audi plug-in hybrid, ricevere consulenza dedicata e individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Per maggiori informazioni e rimanere sempre aggiornati, visitare il sito myaza.it, la pagina Facebook e Instagram di Audi Zentrum Asti.