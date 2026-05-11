È di nuovo qui la Fiesta? A quanto pare, sì. Anche se non da subito, è comunque certo nei prossimi anni il ritorno sul mercato del celebre modello di Ford, del quale si era cessata la produzione nel 2023. La decisione dell’Ovale Blu non è da intendersi come una “operazione nostalgia”, finalizzata a riproporre un’auto simbolo della sua fama nel mondo (al pari di altri, tipo Ford Mustang) per colmare il vuoto emotivo di molti appassionati.

Bensì è da vedersi come una ulteriore tappa del processo di consolidamento da parte del colosso statunitense nel settore della mobilità sostenibile. Nel quale, a partire dal 2021, Ford ha avviato una massiccia elettrificazione della sua flotta. La “rinascita” di Ford Fiesta rappresenta un’altra tappa di questo percorso ed è caratterizzata, in particolare, da una novità: la collaborazione con il Gruppo Renault. Stipulata di recente e finalizzata a dare vita a due vetture accessibili nei costi e piacevoli da guidare. E in grado di coniugare efficienza, domanda di mercato e redditività operativa, come ha detto il CEO dell’Ovale Blu, Jim Farley.

Una di queste, per l’appunto, è proprio Ford Fiesta, una delle “compatte” più celebri non solo nella storia del colosso americano bensì dell’automotive. Secondo le indiscrezioni, la nuova versione possiederà le caratteristiche di una vettura contemporanea in termini di prestazioni, piacere di guida e design. Un ruolo determinante sarà ricoperto proprio dall’accordo con il costruttore francese, che consentirà l’utilizzo della piattaforma “Ampere EV”.

Oltre alla nuova Fiesta è prevista anche la costruzione di un’altra vettura, sulla quale però al momento non sono trapelate indicazioni particolari. Nonostante nelle ultime settimane i rumors abbiano parlato che potrebbe rappresentare il rilancio per Ford EcoSport. Quel che è certo è come Ford, con queste due novità di nuova generazione e multi-energy, punti a colmare la lacuna nei modelli di segmento “B”. Cioè le cosiddette “utilitarie” o “compatte”, ideali per la città e idonee anche a viaggi in autostrada. Sempre secondo le indiscrezioni, le due nuove vetture, compresa Fiesta, dovrebbero essere disponibili negli showroom del Vecchio Continente a partire dal 2028. Ancora incerto invece il loro stabilimento di produzione.

Con questa novità Ford ripropone lo schema adottato con Ford Capri. Il riutilizzo di un marchio storico per una vettura in linea con la modernità. Passato e presente per viaggiare nel futuro. Un modello già presente sul mercato con i suoi colori “Vivid Yellow” e “Blue My Mind”, “Frozen White”, “Agate Black”, “Magnetic Grey”, interamente full electric, su strada dal settembre del 2023 e che se volete conoscerli da vicino, potete visitare le nostre concessionarie.