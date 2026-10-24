Soglio, laboratori creativi, talk, mostra d'arte, musica ed escursione in e-bike con il Melchiadè Festival

Prosegue a Soglio, dopo la tappa di Montafia, il Festival Melchiadè, che oggi, sabato, e domenica 25 ottobre propone una serie di appuntamenti con l’intento di mettere al centro l’incontro tra arti contemporanee, comunità e paesaggio. Sostenuto dalla Fondazione CRT, il festival torna ad abitare il territorio del Monferrato Astigiano, portando laboratori culturali, musica, percorsi in bicicletta e momenti di incontro in un territorio in cui l’offerta culturale accessibile è spesso limitata, soprattutto per le nuove generazioni.

La prima occasione di incontro è oggi dalle 11 alle 13 con il laboratorio di Game Design, esperienze da giocare con Francesco Giovo. Si replica dalle 15 alle 17.

Dalle 15 alle 17 spazio al laboratorio di pittura collettiva con Sofia Scanniello: le silhouettes dei partecipanti prendono forma sulla superficie e, una dopo l’altra, diventano tessere di un’unica grande composizione.

Nello stesso orario, Gregorio Biancotto conduce il laboratorio di scrittura creativa, cercando di costruire un racconto collettivo, partendo da una struttura narrativa semplice ma utilizzando elementi nuovi e scelti dai partecipanti.

Il duo "Venerdisabato" propone il laboratorio di arte partecipata “Letto a due piazze” che si concluderà con la restituzione pubblica al Palatenda in via Barovero alle 21.

Sempre nel pomeriggio è previsto il laboratorio di Spoken Word - “Come il canto per gli uccelli” con Isidoro Concas per giocare con l’umanità della parola, portare chi partecipa in un viaggio che parte dai meccanismi che generano il dire, tocca la scrittura come costa d’approdo silenziosa in cui lasciare che le parole “panifichino”.

Alle 18 apre la mostra d'arte contemporanea "Tessere" con Asia Lupo e Gabriele Fina allo spazio espositivo "Aria" in cia Crova, 21. Segue il talk “Tessere, la pratica artistica e la realtà” a cura di EO ARTE, dibattito aperto con gli artisti.

Tutti i laboratori sono gratuiti.

Alle 19 prende il via lo show cooking a cura del ristorante Chicco di Caffè (Via Barovero, 21) che preparerà dal vivo due piatti, un antipasto e un risotto, che sarà offerto al pubblico per assaggiare (prenotazione obbligatoria online www.chiccodicaffesoglio.it o via whatsapp 340 9023368 - menù, acqua, vino bianco o rosso e caffè, 33 euro a persona).

La giornata si chiude con il concerto di Malanova e Fnine con un repertorio che va dal cantautorato R&B, fino ai suoni più grezzi e crudi tipici del rap. Segue il Dj set di Isidoro Concas.

Il Festival continua domenica con il percorso in bici sui sentieri dell’8 Basso Monferrato a cura dell’associazione "A Ruota Libera". Partenza dal Municipio di Soglio alle 9:30 per un percorso ad anello di 23 km con un dislivello di 650 metri, che toccherà alcuni luoghi suggestivi del territorio: la chiesetta di San Secondo a Cortazzone, il borgo di Cortandone, la chiesetta di San Salvatore, il borgo di Monale, la vecchia strada dei Gorghi e l’azienda agricola Picchio Rosso con una visita guidata in cantina e un'esclusiva degustazione di vini del territorio. Possibilità di noleggio E-bike su prenotazione fino ad esaurimento a 25 euro al numero: 335 1416939.

Il Festival si sposterà poi a Settime per il weekend del 7 e 8 novembre con nuovi incontri e appuntamenti creativi.