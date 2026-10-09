Aramengo, Bacchanalia: la festa del vino è servita

Torna la festa del vino ad Aramengo, sabato 10 e domencia 11 ottobre, che avrà il suo centro nella piazza del Municipio. La manifestazione si apre sabato alle 9 con la il tour "Bike e Bacco". L'evento della giornata sarà L'Aramengames, il torneo di giochi da tavola al quale ci si potrà iscrivere a partire dalle 9:30. Alle 10 verrà inaugurata la mostra multimediale "The making of George" a cura di Leo Medesani e Chiara Gianusso. In piazza ci sarà il mercatino dell'usato e del riuso e dalle 14, per la rievocazione degli antichi mestieri, sarà riproposta la sgranatura del mais con la distribuzione di pop corn per tutti.

Alle 20:30 la Pro Loco organizza la cena con degustazione vini dei produttori aramenghesi. Gli abbinamenti sono consigliati dal sommelier Ezio Cravero. Quota di partecipazione: 28 euro per i soci; 30 euro per i non soci. Prenotazioni al numero: 334 6515318.

Domenica 11 ottobre in piazza ci sarà per tutto il giorno il mercato con gli stand dei produttori locali, lo stree food e l'esposizione dei trattori d'epoca. A chiudere i festeggiamenti ci sarà, alle 20, il concerto della band rock "Silver Strike and Lovers Beat".