La Barbera continua ad essere tenace e ad avere la capacità di attraversare le difficoltà»: è un giudizio netto quello del professor Vincenzo Gerbi che il 2 dicembre al Foro Boario di Nizza, guiderà la 25esima edizione di Anteprima Barbera, promossa dalla Coldiretti di Asti in collaborazione con il Centro Studi Vini del Piemonte.

Un appuntamento atteso per dare un primo giudizio sull'ultima vendemmia: saranno in degustazione tecnica ventuno campioni di Barbera provenienti da sei diversi areali. «Anche da questa vendemmia, malgrado le avversità climatiche, la Barbera promette vini di qualità, sia giovani sia serbevoli» conferma Gerbi.

A dialogare con Gerbi, già professore ordinario di Enologia presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino e collaboratore Coldiretti Asti, sarà il direttore del Centro Studi Vini del Piemonte Daniele Rabbione.

Insieme, evidenzieranno le note organolettiche, i tratti comuni e le peculiarità delle 21 Barbera, di cui 12 future Barbera d'Asti docg e 9 future Nizza docg, provenienti dagli areali di: Castelnuovo Don Bosco, Asti, San Damiano d'Asti, moncalvese, nicese e canellese.

«Le analisi rispecchieranno l'annata calda e siccitosa, con gradazioni leggermente sopra la media e concentrazione polifenolica elevata – prevede Rabbione – Quest'anno, la maturazione tecnologica è risultata estremamente anticipata, mentre quella fenolica è arrivata dopo. La Barbera, però, a differenza di altri vitigni, ha capacità di resistere meglio agli abbassamenti dell'acidità, consentendo vinificazioni più in equilibrio. Tuttavia, essendo la situazione decisamente mutata negli ultimi decenni, occorrerà ripensare ai vigneti ricercando soluzioni principalmente agronomiche e poi enologiche».

«Gli effetti del cambiamento climatico sono un tema serio e urgente da affrontarsi in modo strutturato e collettivo – aggiunge la Presidente Coldiretti Asti Monica Monticone. – Urge lavorare sugli invasi per l'irrigazione e, contestualmente, sfruttare i bandi per installare pannelli solari su capannoni agricoli al fine di alimentare la necessaria refrigerazione delle uve quando arrivano in cantina».

«Le analisi del Centro Studi Vini del Piemonte, una volta di più, forniscono informazioni analitiche preziose per accompagnare questo percorso di ripensamento vitivinicolo, affinché il vino, caposaldo e cardine della nostra cultura, della nostra economia e della nostra immagine nel mondo, possa continuare a distinguersi con merito e soddisfazione» conclude il Direttore Giovanni Rosso.