Stretto di Hormuz, petroliere nel mirino: perché il petrolio oscilla tra speranze di tregua e nuovi attacchi

Tre petroliere colpite domenica 8 novembre per aver utilizzato "rotte non autorizzate", secondo la televisione di Stato iraniana. Un'altra nave raggiunta martedì al largo dell'Oman, come segnalato dall'agenzia britannica per la sicurezza marittima Ukmto. Due cisterne in fiamme dopo aver urtato mine navali, secondo quanto dichiarato dalla marina dei Guardiani della rivoluzione. Sono le notizie che arrivano in questi giorni dallo Stretto di Hormuz, il braccio di mare tra Iran e Oman che collega il Golfo Persico all'oceano Indiano. E sono notizie che si riflettono, quasi in tempo reale, sul prezzo del petrolio e, a cascata, su quello che paghiamo per carburanti ed energia.

Un passaggio strategico per il mondo

Prima del conflitto che coinvolge l'Iran, iniziato a fine febbraio 2026, dallo Stretto di Hormuz transitava circa un quinto del petrolio scambiato nel mondo, oltre a grandi quantità di gas naturale liquefatto proveniente dal Qatar. Nel punto più stretto il canale navigabile è largo poche miglia, e questo lo rende uno dei passaggi più vulnerabili del commercio internazionale.

Da mesi il traffico è fortemente ridotto. Secondo il Washington Institute for Near East Policy, centro studi statunitense che monitora gli incidenti, a ottobre le navi attaccate nello stretto e nelle acque vicine sono state 37, il dato mensile più alto dall'inizio della guerra. Nei primi dieci giorni di novembre gli attacchi registrati erano già 10.

Il prezzo del rischio

Quando un'area così importante per l'approvvigionamento diventa insicura, il prezzo del petrolio incorpora quello che gli analisti chiamano "premio di rischio": una maggiorazione legata non a una carenza già avvenuta, ma alla possibilità che si verifichi. Gli operatori, in pratica, pagano di più oggi per assicurarsi forniture che domani potrebbero mancare.

Questo spiega perché il prezzo può muoversi di diversi punti percentuali in una sola giornata, senza che sia cambiato nulla nella produzione reale. Il 30 ottobre il Brent, il greggio di riferimento europeo, ha toccato circa 118 dollari al barile. Il 10 novembre, sulla scia di una certa fiducia nelle trattative e dopo che funzionari statunitensi avevano ridimensionato la necessità di nuove azioni militari, è sceso fino a 89,7 dollari, il livello più basso da agosto. Il giorno dopo è risalito sopra i 92 dollari, quando un funzionario iraniano ha dichiarato che non c'erano colloqui in corso e sono arrivate le notizie dei nuovi attacchi.

Chi segue la quotazione petrolio sui mercati internazionali vede quindi un grafico molto nervoso, in cui le notizie diplomatiche pesano quanto i dati su produzione e scorte.

Anche con un accordo, tempi lunghi

Un eventuale accordo non riporterebbe automaticamente la situazione alla normalità. La società di analisi Lseg ha sottolineato che, anche in caso di intesa, i flussi attraverso Hormuz dipenderebbero da tre fattori: lo sminamento delle rotte, il costo delle assicurazioni e la disponibilità degli armatori ad affrontare il rischio.

Le assicurazioni sono un aspetto poco noto ma decisivo. Le compagnie che coprono le navi nelle zone di guerra applicano premi aggiuntivi molto elevati, e alcuni armatori preferiscono rinunciare del tutto alle rotte considerate più pericolose. Finché i premi restano alti, il costo del trasporto resta alto, e una parte di questo costo finisce nel prezzo finale del greggio e dei prodotti raffinati.

C'è poi il tema delle mine. Lo sminamento di un tratto di mare richiede settimane o mesi di lavoro specializzato, e nessun armatore manderà una petroliera da centinaia di milioni di dollari in un'area non ancora bonificata.

Gli altri fattori che pesano sul prezzo

Hormuz non è l'unica variabile. Negli Stati Uniti, secondo i dati dell'American Petroleum Institute citati dagli operatori, le scorte di greggio sono aumentate di 9 milioni di barili nella settimana chiusa il 6 novembre, un segnale di domanda meno vivace che tende a frenare i prezzi. In Russia, al contrario, la capacità di raffinazione è calata di circa il 30% da fine ottobre dopo una nuova serie di attacchi con droni ucraini, secondo fonti di settore riportate da Reuters, e questo rende più tesi i mercati dei prodotti raffinati come il gasolio. Il 10 novembre, ad Abu Dhabi, rappresentanti russi e ucraini hanno tenuto i primi colloqui di pace da febbraio.

Pesano anche le prospettive economiche. La banca centrale statunitense ha alzato i tassi a settembre e i mercati considerano probabile un nuovo rialzo a dicembre, una prospettiva che tende a rallentare la crescita e quindi la domanda di energia.

Cosa arriva nelle tasche degli italiani

Per le famiglie, l'effetto più visibile è al distributore: secondo i dati del ministero delle Imprese, il 10 novembre il gasolio self costava in media 2,240 euro al litro e la benzina 1,998. Ma il caro energia si vede anche altrove. L'Istat stima che a ottobre l'inflazione sia salita al 5,4% su base annua, con i beni energetici in aumento del 31,4%.

Le previsioni dell'Agenzia statunitense per l'informazione energetica, aggiornate il 10 novembre, indicano un Brent ancora vicino ai 100 dollari in media a dicembre e un calo graduale nel 2027, con una media di 86 dollari. Previsioni che, come riconosce la stessa agenzia, dipendono in larga parte da come evolverà la situazione nello stretto. Per ora, ogni petroliera colpita o ogni dichiarazione da Teheran o da Washington continua a spostare il prezzo del barile, e con esso una parte importante dei costi che famiglie e imprese sostengono ogni giorno.