Richiedere un finanziamento online: errori da evitare prima della domanda

Per realizzare un progetto anche in assenza di liquidità, sempre più persone fanno ricorso a finanziamenti su misura. Sul mercato sono presenti numerose alternative per facilitare l'accesso al credito, anche grazie alla digitalizzazione che ha reso possibile chiedere un prestito online semplificando una procedura di istruttoria che in passato poteva risultare complessa. Tuttavia, è proprio la maggiore semplicità che contraddistingue i prestiti richiedibili online a imporre ai richiedenti una maggiore cura in fase di confronto tra le diverse opzioni e formalizzazione della pratica. Per fare in modo che il prestito risponda completamente ai propri bisogni, adattandosi anche alla capacità di rimborso effettiva calcolata su base mensile, esistono diversi parametri. In questo articolo vengono esaminati tutti i principali aspetti da considerare prima di richiedere un prestito online, con particolare attenzione agli errori da evitare nel compilare la domanda.

Come trovare il prestito online giusto

Il prestito personale rappresenta la soluzione più diffusa per affrontare i piccoli cambiamenti della vita e realizzare sogni lavorativi o personali. Chi vuole acquistare una quattro ruote, rinnovare il bagno o la cucina, cambiare i grandi elettrodomestici di casa o sostenere spese per master e università può confrontare le varie proposte, utilizzando il simulatore per considerare l'impatto di un prestito online. È essenziale tenere presente che, anche se le informazioni sono presentate in forma più chiara e comprensibile, il finanziamento rimane un prodotto che deve essere valutato con attenzione per investire al meglio nel proprio futuro. Ciò significa anche porsi le domande giuste ed evitare di compiere passi falsi prima di formalizzare una richiesta. Il primo errore può essere quello di prendere troppo alla leggera l'effettiva capacità di rimborso. Nel calcolo di una rata mensile vanno tenuti in considerazione diversi fattori, soprattutto per liberi professionisti o persone che non hanno un fondo sicuro a cui attingere per gli anni a venire. Una rata troppo alta rispetto allo stipendio o alle altre spese fisse può comportare il rischio di risultare insolventi e vedersi rifiutata la richiesta di prestito. È importante perciò trovare il giusto equilibrio tra durata del finanziamento e importo della rata mensile.

Confrontare le diverse proposte

A questo punto risulta fondamentale procedere a un'operazione di confronto. Chi vuole prendere una decisione consapevole optando per l'alternativa più adatta alle proprie esigenze, può sfruttare le diverse formule di simulazione di prestito online per trovare i tassi e le condizioni migliori in base alla propria situazione. Gli strumenti digitali garantiscono una maggiore trasparenza, ma possono al contempo celare qualche insidia, motivo per il quale è importante non fidarsi mai di offerte non supportate dalla solidità di un gruppo conosciuto anche al di fuori del mondo virtuale. In tal senso si rivela assolutamente necessario non cliccare su link sospetti o versare anticipi cauzionali per ottenere l'accesso al credito, poiché sono azioni che nessun ente creditizio serio chiederebbe.

Valutare l'impatto complessivo e la lunghezza del prestito

La semplicità con cui oggi è possibile richiedere un prestito online comporta numerosi vantaggi, ma può al tempo stesso generare una frettolosità che porta a non analizzare bene elementi che incidono fortemente sull’entità e sulla reale convenienza del prodotto finanziario. Ciò riguarda in particolar modo TAN e TAEG, due sigle che chiunque abbia mai richiesto un finanziamento conosce, ma con cui in generale non si ha grande dimestichezza salvo possedere basi di educazione finanziaria. Prima di formalizzare la richiesta di un prestito online, è importante concentrarsi sulla fase di comparazione con diverse offerte, prendendo in considerazione sia il TAN sia il TAEG. Il TAN, acronimo di tasso annuo nominale, è l'interesse puro che viene applicato al finanziamento espresso in percentuale e calcolato sui dodici mesi. In sostanza il valore del TAN corrisponde al prezzo posto dall'ente per erogare il finanziamento. Tuttavia, è l'analisi del TAEG a rendere più completa la visione sulla validità della formula. Il TAEG indica infatti il costo totale del prestito, poiché include diverse spese quali quelle legate alla gestione della pratica, alle operazioni di pagamento, all'apertura e al mantenimento del conto corrente. Nel TAEG vengono inoltre conteggiate le polizze aggiuntive obbligatorie. Il TAEG rappresenta perciò una sintesi accurata del reale effetto che il prestito produce sul proprio budget per tutta la durata del finanziamento.

Dati aggiornati e attenzione nella richiesta

Uno degli errori in cui può incappare un richiedente è quello di presentare domanda per più prestiti contemporaneamente. Chi finalizza più procedure, che con gli strumenti digitali disponibili al giorno d'oggi risultano più semplici da avviare, potrebbe trovarsi a essere registrato nei sistemi d'informazione creditizia e venire percepito come un potenziale cliente in difficoltà. Ciò rischia di compromettere non solo l'effettiva erogazione di un prestito, bensì anche di interferire con il profilo finanziario e creditizio del consumatore. Dal punto di vista pratico, l'onere che spetta al richiedente del prestito è quello di compilare i documenti aggiornandoli sempre in maniera accurata non appena si verificano eventuali modifiche. Se al momento della domanda vengono riportate informazioni non veritiere o i documenti risultano scaduti, l'istruttoria può essere rallentata in maniera significativa o addirittura bloccata.