La Cugnà: la “sangria ridotta” del Piemonte

L'Agriturismo I Salici Ridenti di Nizza Monferrato (in Strada San Vitale 6) associato Cia Alessandria-Asti ha fatto da cornice all'evento “A tutta Cugnà” per far conoscere i prodotti del territorio trasformati dagli agricoltori.

L'appuntamento, inserito all'interno del Progetto di cooperazione Tour Agricoltura e Ambiente 2025 e sostenuto dallo Sviluppo Rurale Piemonte 2023–2027, ha offerto ai partecipanti un'occasione speciale per riscoprire e degustare una delle specialità più autentiche del territorio piemontese. A degustare, fotografare e lasciarsi stupire dalla Cugnà, iscritta nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Regione Piemonte, è stato in particolare un gruppo di turisti provenienti dalla Finlandia, che la titolare Franca Dino – anche presidente di Turismo verde Cia – attendeva.

Ma cos'è esattamente la Cugnà e come nasce questa preparazione?

A raccontarlo nei dettagli è Franca Dino, perfetta padrona di casa poliglotta, capace di spiegare ai finlandesi le caratteristiche e il procedimento di lavorazione in un inglese perfetto.

La Cugnà è una composta, o mostarda, ottenuta dalla riduzione e concentrazione del mosto d'uva. Originariamente rappresentava un'ingegnosa ricetta della tradizione contadina, nata per utilizzare e non sprecare tutta la frutta di stagione rimasta in casa o in azienda al termine della vendemmia. Una sangria del Piemonte, lavorata a lungo sul fuoco, si potrebbe descrivere.

Tra gli ingredienti principali figurano le prugne, le ultime pesche e albicocche della stagione, a cui si aggiunge la frutta secca e un mix di spezie come chiodi di garofano e pepe (alcuni utilizzano anche la zucca). Tra i frutti più comunemente utilizzati: mele cotogne, pere, fichi, noci, nocciole tostate, scorza d'arancia e di limone. L'elemento distintivo della ricetta tradizionale è la totale assenza di zucchero aggiunto: la dolcezza e la densità sono il risultato esclusivo della lunghissima cottura del mosto d'uva.

Per la produzione di quest'anno, Franca Dino ha lavorato sia sul mosto d'uva Arneis che sul mosto di Nebbiolo. Il procedimento richiede una pazienza d'altri tempi: il solo mosto necessita infatti di circa 6-7 ore di cottura lentissima per dimezzare il proprio volume, prima di essere filtrato dalle impurità.

Per gestire al meglio questo lungo processo, Franca Dino adotta una tecnica ben precisa: «Approfitto del forno professionale: metto il mosto a cuocere alla sera a una temperatura molto bassa, in modo che la cottura sia davvero lenta e si dimezzi durante la notte. L'indomani aggiungo l'altra frutta e la faccio andare ancora per parecchie ore nel forno affinché si rapprenda, unendo la

frutta secca nell'ultima parte della cottura».

A causa dei tempi estremamente prolungati, la preparazione artigianale è diventata una rarità: «È un processo troppo lungo per dare profitto; oggi si trovano Cugnà fatte a livello industriale, ma spesso è aggiunto zucchero perché non si attende il tempo necessario che deriva dal mosto rimasto a lungo sul fuoco. E il sapore che ne deriva è un po’ diverso».

A tavola, questa preparazione si rivela straordinariamente eclettica. Oltre all'abbinamento classico con i bolliti, la combinazione d'eccellenza è quella con i formaggi tipici del territorio. «Con le nostre robiole di Roccaverano è perfetta», sottolinea Franca. Ma si presta anche con polenta, salumi, pane o crostate.

Questa attenzione per la cucina tradizionale e ritmata sui tempi della terra riscuote un grande successo anche tra i turisti stranieri in visita nell'agriturismo, conquistati da sapori autentici e casalinghi che all'estero sono introvabili. L'evento “A tutta Cugnà” ha così dimostrato come la custodia della memoria gastronomica sappia trasformarsi in un'esperienza sensoriale profonda, capace di unire storia, sapori e convivialità.