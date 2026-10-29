IdeArredamento festeggia 40 anni a Casa Serra

I quarant’anni di «IdeArredamento», il negozio di mobili di via Isnardi 2 angolo corso Alfieri, sono stati festeggiati con un ricco apericena al ristorante Casa Serra.

«Quarant’anni di storia, di incontri e di passione per l’abitare» li ha definiti la titolare Fulvia Capello che, insieme al marito Roberto e al fratello Paolo, porta avanti la storica attività.

Un bellissimo allestimento di divani di “IdeArredamento” ha fatto da cornice, durante la serata, alle sfilate di abiti di SottoSopra, di Hobo e dei gioielli della gioielleria Gamba mentre come sottofondo ha rallegrato la musica di Simone e Gipo.

Una bella festa, con tanti amici e tanti clienti intervenuti per testimoniare l’affetto che li lega a questo negozio, a Fulvia, a Robe