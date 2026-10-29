Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Anniversario

IdeArredamento festeggia 40 anni a Casa Serra

Il negozio di vendita di mobili festeggia quarant'anni di attività grazie alla titolare Fulvia Capello, al marito Roberto e al fratello Paolo, che da decenni portano avanti la storica attività

Redazione web

Redazione web

29 Ottobre 2026 12:26:10

IdeArredamento festeggia 40 anni a Casa Serra

I quarant’anni di «IdeArredamento», il negozio di mobili di via Isnardi 2 angolo corso Alfieri, sono stati festeggiati con un ricco apericena al ristorante Casa Serra.

«Quarant’anni di storia, di incontri e di passione per l’abitare» li ha definiti la titolare Fulvia Capello che, insieme al marito Roberto e al fratello Paolo, porta avanti la storica attività.

Un bellissimo allestimento di divani di “IdeArredamento” ha fatto da cornice, durante la serata, alle sfilate di abiti di SottoSopra, di Hobo e dei gioielli della gioielleria Gamba mentre come sottofondo ha rallegrato la musica di Simone e Gipo.

Una bella festa, con tanti amici e tanti clienti intervenuti per testimoniare l’affetto che li lega a questo negozio, a Fulvia, a Robe

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133